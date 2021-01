Stadt und Polizei haben das Impfzentrum ständig im Blick

Startklar: das Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle.

Oberhausen Die Bundesregierung befürchtet Störaktionen an den Impfzentren. Wie sieht in Oberhausen die aktuelle Sicherheitslage dazu aus?

Die Sicherheit der Impfzentren rückt vor dem Impfstart am 8. Februar in den Blickpunkt. Das gilt auch für Oberhausen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Hier befindet sich das Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle an der Lothringer Straße. "Selbstverständlich haben wir die Sicherung des Impfzentrums auf dem Schirm und spulen täglich unsere Sicherungsmaßnahmen routinemäßig ab", erklärt Polizeisprecher Tom Litges auf Anfrage der Redaktion. Zu Art oder Umfang könne er keine weiteren Angaben machen, weil das die Wirkung der Maßnahmen selbst gefährden könnte. Hinweise auf in Oberhausen geplante Störaktionen lägen der Polizei derzeit nicht vor, ergänzt Polizeisprecher Litges.

Privater Dienst ist beauftragt

Der Leiter des städtischen Krisenstabes, Michael Jehn, bestätigt unterdessen auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Stadt einen privaten Dienst beauftragt hat, um - zusätzlich zu den polizeilichen Maßnahmen - ab dem Impfstart für Sicherheit bei der Zugangskontrolle zum Impfzentrum zu sorgen. Zudem überwache der haustechnische Dienst der Servicebetriebe Oberhausen (SBO) die Willy-Jürissen-Halle fortlaufend.