Stadtverwaltung prüft Parkranger im Olgapark in Oberhausen

Oberhausen. Langzeitarbeitslose sollen im Olgapark als Parkranger eine Chance bekommen. So fordert es die Bezirksvertretung Osterfeld.

Über den Einsatz sogenannter Parkranger im Olgapark, von Parkwächtern also, hat die Bezirksvertretung Osterfeld bereits vor der Corona-Krise in ihrer vorläufig letzten Sitzung kontrovers diskutiert. Anlass war ein Prüfantrag der SPD. Ihr waren beschmierte Schilder dort aufgefallen. Langzeitarbeitslose, so ihre Idee, könnten diese Beschädigungen einerseits beseitigen und andererseits als Parkwächter dazu beitragen, dass der Park einen ansehnlichen Zustand behält. Ähnliches sei im Revierpark Vonderort vorgesehen.

„Der ungepflegte Eindruck könnte weitere Menschen dazu verleiten, den Park zu verschandeln“, befürchtete SPD-Sprecherin Silke Jacobs. Dabei biete das vor einem Jahr in Kraft getretene Teilhabechancengesetz die Möglichkeit, Langzeitarbeitslose dort einzusetzen. Bis zu fünf Jahre lang können sie angestellt werden, wobei erhebliche Zuschüsse zu ihren Lohnkosten gewährt werden.

Die Frage nach den Kompetenzen

Das hielt im Prinzip auch die CDU für überlegenswert. „Aber welche Kompetenzen sollen diese Parkranger haben?“, wollte Hermann Wischermann wissen. Zu einer solchen Tätigkeit gehöre doch auch, notfalls Sanktionen verhängen zu können. Das aber sei doch dem Kommunalen Ordnungsdienst vorbehalten. Darauf erwiderte Jacobs, sie gehe davon aus, dass diese Kräfte geschult würden und Verschmutzer zunächst freundlich auf ihr Fehlverhalten ansprechen würden.

Ralf Langnese (Grüne) sah keinen Bedarf dafür. „Wir brauchen da keinen Sheriff“, erklärte er. Seitdem der Olgapark vor Jahren eingezäunt wurde, sei Vandalismus dort spürbar zurückgegangen. Die meisten Besucher würden sich angemessen verhalten. Da sollte man den Bürgern mal vertrauen. Einzig die Mülleimer könnten nach seiner Einschätzung häufiger geleert werden.

Der Prüfauftrag für die Stadtverwaltung wurde gegen Langneses Stimme auf den Weg gebracht.