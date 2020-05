Stoag-Fahrerin beleidigt und angespuckt: Zeugen gesucht

Oberhausen. Kathrin Klimek (29) war auf dem Weg zur Arbeit, als sie an der Haltestelle Olga-Park von zwei Männern angegangen wurde. Polizei sucht nun Zeugen.

Dreister und gewalttätiger Überfall auf eine Bus- und Straßenbahnfahrerin der Stoag in Oberhausen: Die Tat ereignete sich am Sonntag, 17. Mai, gegen 6 Uhr in der Frühe, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion jetzt berichtete.

An jenem frühen Sonntagmorgen befand sich die Oberhausenerin Kathrin Klimek (29) auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Sie stand in ihrer Stoag-Dienstkleidung an der Haltestelle Olga-Park, um in Richtung Mülheim zu fahren, wo sie ihren Dienst antreten sollte.

Über den Zaun geklettert

Auf der gegenüberliegenden Seite der Haltestelle in Richtung Sterkrade hielten sich zu diesem Zeitpunkt vier Personen auf, zwei Männer und zwei Frauen. Die beiden Männer kletterten über den Zaun zwischen den beiden Straßenbahngleisen, gingen auf die 29-jährige Oberhausenerin zu und drangen auf sie ein.

Einer der Männer spuckte die Stoag-Fahrerin an, sie wurde beleidigt und geschubst. Als der nächste Bus in Richtung Mülheim/Alt-Oberhausen kam, stieg die 29-Jährige ein. Die vier Personen blieben unterdessen an der Haltestelle Olga-Park stehen.

Direkt nach der Schicht Anzeige erstattet

Die Oberhausenerin verständigte die Stoag-Leitstelle und erstattete sofort nach ihrer Arbeitsschicht am Nachmittag des gleichen Tages Anzeige. Kathrin Klimek zeigte sich im Gespräch mit unserer Redaktion besonders geschockt darüber, dass sie angespuckt wurde und somit vorsätzlich dem Risiko einer Corona-Infektion ausgesetzt wurde.

Bei den Vieren soll es sich um zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 25 bis 35 Jahren handeln. Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen sucht nun etwaige Zeugen, die sich unter 0208 8260 oder per Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de an die Fahnder wenden können.