Stoag unterstützt neue Maskenpflicht für Busse und Bahnen

Das städtische Oberhausener Nahverkehrsunternehmen Stoag hat zwar mit einer Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen durchaus gerechnet, zeigt sich aber überrascht über den frühen Zeitpunkt des Starts dieser neuen Vorschrift für Bürger. „Wir haben ein späteres Datum erwartet, sind aber vorbereitet. Ab Montag darf nur noch ein Kunde in unsere Busse und Bahnen einsteigen, der ein Ticket in der Tasche und eine Maske aufgesetzt hat“, sagt Stoag-Sprecherin Sabine Müller.

Noch ist den Stoag-Beschäftigten allerdings nicht klar, wie sie mit Fahrgästen umzugehen haben, die einfach ohne Mund-Nasen-Schutz in den Bus steigen. „Die praktischen Details klären wir in den nächsten Tagen“, kündigt Müller an. Ob es ein Bußgeld bei einem Masken-Verstoß und in welcher Höhe gibt, ist von der Politik noch nicht festgelegt – dafür kam die Entscheidung der Landesregierung am Mittwochmittag doch zu plötzlich, nachdem Ministerpräsident Armin Laschet lange Zeit erklärt hatte, keine allgemeine Maskenpflicht zu wollen.

Stoag hat einfache Mundschutz-Masken bestellt – für Kunden

Die Stoag hat nach eigener Aussage bereits einfache Mundschutz-Masken bestellt, um diese an Kunden gegen „einen kleinen Obolus“ (Müller) abzugeben – in den Kundencentern, die am Montag, 27. April wieder öffnen. Doch noch liegen dort keine Masken, sondern diese sind bestellt und werden erst im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche erwartet.

Stoag-Pressesprecherin Sabine Müller. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Der Oberhausener Nahverkehrsbetrieb rät allen Kunden, eigene Masken zu fertigen oder in Geschäften/Apotheken zu kaufen, erlaubt sind auch Schals oder dünne Halstücher vor Mund und Nase. Zudem sollen sich Fahrgäste trotz Maske an den Haltestellen und in den Fahrzeugen so verteilen, dass der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten wird.

Keine Tickets mehr beim Busfahrer

Es bleibt es dabei: Busfahrer verkaufen keine Tickets mehr, und der Vordereinstieg ist keine Pflicht. „Tickets sollten möglichst online oder am Fahrkartenautomaten gekauft werden“, sagt Müller. In den Kundencentern ist das Personal durch Glasscheiben geschützt, zudem dürfen nur zwei bis drei Personen eintreten. Empfohlen wird bargeldloses Zahlen.

Bis auf die engen Nachtstunden zwischen Mitternacht und vier Uhr kehrt die Stoag am Montag, 27. April, auch zum regulären Fahrplan zurück, der vor der Corona-Krise, also vor Mittwoch, 18. März 2020, üblich war. „Das ist ein riesengroßer Schritt in Richtung Normalität.“ Dazu zählen auch die Einsatzwagen für den Schülerverkehr.

Gestaffelter Unterrichtsbeginn an Schulen sinnvoll in der Corona-Krise?

Da zunächst die Schulen nur allmählich mit geringen Schülerzahlen starten, sieht die Stoag gute Chancen, die Fahrt zu den Schulen risikoarm abwickeln zu können. „Sollten wieder alle Schüler am Unterricht teilnehmen, ist zu überlegen, ob man den Unterricht morgens nicht zu verschiedenen Zeiten starten lässt, um die üblichen Spitzen zu vermeiden“, greift Müller einen Verschlag des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) auf.

Sämtliche aktuellen Fahrplaninformationen gibt es über die elektronische Fahrplanauskunft, über die Stoag-App oder über die 24-Stunden-Hotline (0180 6/504030, 0,20 €/Anruf aus dem dtsch. Festnetz, 0,60 €/Anruf vom Mobiltelefon).