Sturm in Oberhausen: Feuerwehr schon seit Stunden im Einsatz

Oberhausen. Sturmtief Ylenia zieht über Oberhausen und Nordrhein-Westfalen. Die Feuerwehr war vor allem am Morgen unterwegs – schwere Schäden blieben aus.

In Oberhausen musste die Feuerwehr wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ zu zahlreichen Einsätzen ausrücken – bis um 11 Uhr am Mittwochvormittag insgesamt 18 Mal, vor allem am sehr frühen Morgen. Auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, Kräfte des Führungsdienstes und speziell geschulte Kettensägenführer wurden alarmiert.

Von starken Sturmschäden blieb Oberhausen aber verschont. Einen größeren Einsatz gab es auf der Autobahn A 516, weil ein Baum in der Nacht auf die Straße stürzte. Zwei blockierte Fahrbahnen mussten danach befreit werden. Wenn sich das Wetter nun beruhigt, wollen sich die Einsatzkräfte der Lage anpassen. „Wir werden unsere vorbereitenden Maßnahmen herunterfahren, bleiben aber weiter in Bereitschaft“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Jörg Preußner.

In ganz Nordrhein-Westfalen kam es zu zahlreichen Einsätzen von der Polizei und Rettungskräften. Schwere Unfälle oder Tote wurden bisher aber nicht vermeldet. Zur Mittagszeit wird erneut starker Wind im Norden und Osten NRWs erwartet, gegen Nachmittag könnte der Sturm dann abflauen. Überstanden ist das Unwetter allerdings nicht: Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag soll es den nächsten Sturm geben – dieser droht besonders heftig zu werden.

