Polizei Super-Motorrad für die Polizei in Oberhausen ist startklar

Oberhausen Ein neues Motorrad gehört jetzt zum Fahrzeugpark der Polizei. Die BMW R 1250 RT hat einen 136-PS-Motor und ist bis zu 215 km/h schnell.

Der Motor hat einen satten Klang; quasi per Knopfdruck startet Polizeihauptkommissar Martin Ottersbach, Leiter des Verkehrsdienstes, die Maschine. Ab sofort verfügt die Polizei Oberhausen über ein Super-Motorrad mit neuester technischer Einsatz-Ausstattung.

Insgesamt rund 20 Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen erhalten das BMW-Motorrad neuester Generation. Oberhausen ist mit dabei. Und darüber freuen sich Martin Ottersbach und seine fünf Kollegen ganz besonders, die regelmäßig per Polizeimotorrad in Oberhausen präsent sind.

Die neue Maschine beeindruckt nicht nur Technik-Fans: Ein kleiner digitaler Schaltpult mit modernem Display als Tacho bildet das futuristisch anmutende Cockpit des BMW-Zweirads. Erstmals verfügen die Motorradpolizisten jetzt über eine rote Leuchtanzeige in Spiegelschrift vorne am Motorrad; so können sie einem vorausfahrenden Autofahrer signalisieren: "Achtung, Polizei!" - "Folgen!"

Mehr Sicherheit bei Einsätzen

"Das erhöht auch für uns die Sicherheit bei einer Kontrollaktion", unterstreicht Martin Ottersbach. "Wir müssen das jeweilige Auto nun nicht mehr überholen oder den Fahrer von der Seite ansprechen." Das Signal auf dem neuen Display vorn am Motorrad reicht, zudem kann der Motorradpolizist in sein Helm-Mikrophon sprechen und diese Ansage direkt auf die an der Maschine angebrachten Lautsprecher leiten.

Auch eine Sitzheizung zählt zur Top-Ausstattung der neuen Maschine, ebenso ein Navigationssystem und natürlich Digitalfunk. Mit seinen 136 PS ist das Motorrad bis zu 215 km/h schnell, was vielleicht bei der einen oder anderen Verfolgungsjagd von erhöhtem Interesse sein könnte.

Im strategischen Einsatzgeschehen der Polizei spielen die Motorradpolizisten durchaus eine wichtige Rolle. Sie können besonders schnell reagieren, etwa wenn es um Verkehrsregelungen geht oder wenn ein Autofahrer mit dem Handy am Ohr im Straßenverkehr auffällt. Sie sind zudem in der Lage - bei entsprechenden Einsatzsituationen - auch unwegsames Gelände wie etwa Feld- oder Waldwege befahren zu können; Streifenwagenbesatzungen müssen da oftmals kapitulieren.

Persönlich abgeholt

Polizeihauptkommissar Martin Ottersbach (57) ist bereits seit elf Jahren als Motorradpolizist im Einsatz. Er hat die neue Maschine persönlich in Heinsberg, ganz im Westen von NRW, abgeholt und sich schon ein wenig an das High-Tech-Motorrad gewöhnt. Und dann lässt er noch einmal den satten Sound des Motors hören. Vorne blinkt es dazu: "Folgen!" Früher waren Verkehrspolizisten übrigens viel öfter per Motorrad unterwegs, das gilt vor allem für die 1950er und 1960er Jahre, in denen die "Weißen Mäuse" einige Berühmtheit erlangten, denn die Verkehrspolizei trug damals weiß!

Bleibt noch anzumerken: Wer sich als ziviler, als privater Motorrad-Fan also eine neue Maschine nach Polizeivorbild zulegen möchte, der sollte schon einmal sein Sparschwein füttern. Rund 25.000 Euro kostet das Motorrad für Normalkunden - natürlich ohne Polizei-Spezialausstattung und Blaulicht.