Komplett modernisiert wurde die frühere Shell-Tankstelle an der Essener Straße. Die Bauarbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. So fehlt noch die DHL-Paketbox.

Renovierung Tankstelle an Grenze Oberhausen-Essen wurde modernisiert

Oberhausen Pfennings hat die frühere Shell-Tankstelle an der Essener Straße umgebaut - mit Backshop und Sitzecke. Die Firma hat noch mehr vor.

Es gibt sie seit über 30 Jahren: die Shell-Tankstelle an der Essener Straße im Hausmannsfeld, nahe der Stadtgrenze zu Essen. Künftig ist sie eine freie Tankstelle, erstrahlt aber in neuem Glanz. Die in Baesweiler bei Aachen ansässige Firma Pfennings hat sie von Shell übernommen und vollständig umgebaut.

Zwischenzeile: Zum Verweilen einladen

"Wir haben sie komplett modernisiert", erzählt Vanessa Pfennings auf Anfrage. Sie gehört zur dritten Unternehmergeneration im Hause. Neben den sechs neuen Tanksäulen sticht vor allem das neue Gebäude mit Backshop und kleiner Sitzecke hervor.

"Das ist alles viel ansprechender als vorher geworden", meint sie. Wenn erst die Coronakrise überstanden ist, will die modernisierte Service-Station auch zum Verweilen einladen. Über die genauen Umbaukosten schweigt die Juniorchefin. Die Rede ist von einem sechsstelligen Betrag.

Zur Tankstelle gehören eine Waschanlage und Staubsauger. Technische Dienstleistungen rund ums Auto gibt es zwar nicht, dafür aber ein Warensortiment, auch mit Autozubehör. So ist die Tankstelle zum Beispiel DHL-Station. Nur die Paketbox auf dem Gelände fehle noch, sagt Pfennings.

Außerdem soll es dort künftig eine Schnellladesäule für Elektroautos geben. Die Öffnungszeiten sind wochentags von 5.30 bis 22 Uhr, am Wochenende von 7 bis 22 Uhr.

Zwischenzeile: Pfennings: Mit einer Tankstelle angefangen

Pfennings ist ein Familienunternehmen, das es seit über 50 Jahren gibt. Aus einer einzigen Tankstelle sind in dieser Zeit mittlerweile 75 Tankstellen im Rheinland und im Ruhrgebiet geworden, auch an Autobahnen. Etwa je zur Hälfte handelt es sich um Tankstellen des Markenpartners Shell, im Übrigen um freie Tankstellen mit dem Marken-Logo "PM Pfennings". habe den Ausschlag für die freie Tankstelle gegeben. Allein im benachbarten Centro gibt es zwei Shell-Tankstellen.