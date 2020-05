Michael sitzt alleine im großen Tanzsaal. Vor ihm schimmert dunkel das Holzparkett der Tanzfläche. Die Girlanden hängen traurig von der Decke, im Hintergrund dudelt leise Musik vor sich hin. Ein Szene voller Widersprüche zum Alltag. So steht der Tanzlehrer doch normalerweise und ruft Anweisungen. Der Saal vor ihm ist belebt, das Parkett erbebt und die Musik wummert. Doch was ist schon normal im Oberhausener Tanzhaus Valentino während der Coronakrise.

Nahezu menschenleer liegt das Tanzhaus an der Sterkrader Steinbrinkstraße 280. Wo sich bis März noch Gäste in den Mittelpunkt tanzten, bestimmen aktuell Handy und Laptop den Rhythmus. Frank Fischer und seine Mitarbeiter streamen live vor Ort oder aus dem Homeoffice in die Wohnzimmer der treuen Kunden: Agilando für Ältere um 15 Uhr, Hip Hop für Grundschüler um 16 Uhr, Zumba für Frauen um 19 Uhr, außerdem Koch- und Bastelunterricht.

Oberhausener Bastelchaos mit dem rosa Rennkäfer Elsa

Und so ist Michael an diesem Aprilnachmittag doch nicht ganz alleine. Krach aus dem Handy durchbricht die Stille. Auf einer Oberhausener Couch versucht Tabea gerade, einen rosa Rennkäfer namens Elsa in Form zu basteln. Mutter Carmen bemüht sich, es ihrer geschickten Tochter nachzutun. Nur die kleine Nora lässt schnell ab von dem tierischen Vergnügen. Sie plündert stattdessen die Süßigkeitenvorräte und bestaunt den einsetzenden Regen. Kurzum: Es herrscht kreatives Chaos.

Rennkäfer und rosa Hase: Im Sterkrader Tanzhaus Valentino ging es in den Online-Kursen auch an den Basteltisch. Foto: Bastian Rosenkranz / Funke Mediengruppe

Dabei lachen Mutter und Töchter viel. Erzählen vom Alltag in der Corona-Quarantäne. „Ich backe morgen mit Papa Kuchen – ganz alleine“, verkündet Tabea stolz. Verspricht, auch für den Kindergarten Käfer zu basteln. Will bei der Rückkehr mit Michael ein Rennen veranstalten. Und schafft es im ganzen Trubel noch, einen Hasen mit der richtigen Kopf- und Fußgröße herzustellen. Am Ende bedankt sich die Familie wortreich und erweckt den Eindruck: Schade, dass es schon vorbei ist.

Frank Fischer: „Das ist wie Kopfhygiene“

„Auch wenn wir nicht systemrelevant sind, machen wir sehr wertvolle Arbeit. Wir gestalten gute Stunden, das ist wie Kopfhygiene“, bilanziert Frank Fischer seine Eindrücke nach ungezählten Stunden vor der Kamera. Der Chef des Tanzhauses hat die Zeichen der heraufziehenden Coronakrise früh erkannt, die Voraussetzungen für die Umstellung geschaffen und am 23. März mit dem Online-Unterricht begonnen. Was er seitdem gesehen hat, beschäftigt ihn, seine Frau Daniela und die Mitarbeiter sehr.

„Wir spüren die Ängste der Gäste, sie sind sehr geknickt“, sagt Frank Fischer. Auch Michael macht sich Sorgen und erzählt von der über 90-jährigen Marga, die er wegen der technischen Barriere nicht mal eben in die Videokonferenz einladen kann. „Sie ist seit 14 Jahren dabei und sehr hartnäckig. Tanzen ist ihre Leidenschaft. Der Kontakt ist schwer zu halten, ihr Fehlen macht mich sehr traurig“, berichtet der Tanzlehrer.

Ein Tanz auf lauten Sohlen

Und so geht Michael seiner Berufung noch ohne Marga nach. An diesem Aprilabend warten sieben Frauen und ein Hund darauf, beim Zumba auf Trab gebracht zu werden. Es sind eindringliche Bilder: Der Tanzlehrer bewegt sich mitten im leeren Saal vor einem Laptop mit Fingerzeigen mal nach links, mal nach rechts. Die Musik ist heruntergedreht, die Schritte hallen deshalb umso mehr übers Parkett. Es ist ein Tanz auf lauten Sohlen.

Eher leise war es dagegen zuletzt in der Öffentlichkeit. Interessen und Sorgen seiner Zunft seien laut Frank Fischer kaum wahrgenommen worden – dabei bewegen sich nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbands (ADTV) über zwei Millionen Menschen jährlich in den Tanzschulen. Fischer: „Politiker und Gesundheitsämter glauben, dass wir Corona-Hotspots wären – das stimmt aber nicht. Unsere Paare sind zum Beispiel zu 98 Prozent Hygiene-Gemeinschaften.“

Hoher Aufwand für Schutz – und grünes Licht von der Landesregierung

Dazu traf der Inhaber in den letzten Wochen Vorkehrungen für den Neustart. Ein Kundenverwaltungssystem, eine App, Desinfektionsmittel und ein Konzept, dass ein Ingenieur für Arbeitssicherheit ausarbeitete, sollen für größtmöglichen Schutz sorgen.

Auflagen und Rahmenbedingungen in Arbeit Informationen, wie es im Tanzhaus Valentino ab Montag weitergeht, erhalten die Kunden nach Angaben von Frank Fischer über einen E-Mail-Newsletter oder die Homepage www.tanzhaus-valentino.de. Eins steht allerdings fest: „Es wird erstmal keinen normalen Stundenplan geben.“ Auflagen und Rahmenbedingungen seitens der Stadt seien aktuell in Arbeit, um Corona-Infektionen vorzubeugen. Der Inhaber steht im regelmäßigen Austausch mit den Behörden. Es bleibt eine Herausforderung, wie Frank Fischer sagt. „Unsere Tanzschule soll ja kein steriler Angst-Raum werden. Wir tasten uns heran und wachsen gemeinsam da rein.“

Es sind Argumente, die verfangen haben. Am Mittwoch, 6. Mai, verkündete NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, dass Tanzschulen zum kommenden Montag, 11. Mai, wieder öffnen dürfen. Überrascht, aber vorbereitet schickte Fischer sein Konzept kurz vor Mitternacht an die Stadt und ist jetzt voller neuer Energie. Er warte jetzt auf die Verordnungen und Rahmenbedingungen, betont der Chef. „Es wird erstmal keinen normalen Stundenplan geben. Wir tasten uns heran und wachsen gemeinsam da rein. Urlaub vom Alltag quasi.“

Emotionaler „Dis-Tanz“ in den Mai

Dem fiebern auch die Gäste entgegen. Zusammen mit den Fischers feierten 26 weitere Paare vergangene Woche den Übergang in den Mai, der Abend geriet wohl zur größten „Dis-Tanz“-Party Oberhausens. Der Chef emotional: „Bis halb zwei waren wir zusammen für ein Stück Normalität. Ich habe den Glanz in den Augen der Gäste gesehen.“ Und weiter: „Es ist halt mehr als einfach nur ein bisschen tanzen.“