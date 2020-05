Tat am Rhein-Herne-Kanal: Elf Jahre Haft für Vergewaltiger

Oberhausen. 13 Jahre liegt die Vergewaltigung am Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen zurück. Nun hat das Landgericht in Duisburg einen 34-Jährigen verurteilt.

Wegen besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung muss ein 34-jähriger Mann elf Jahre ins Gefängnis. Am 2. April 2007 hatte er eine 18-Jährige am Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen vergewaltigt. Die Tat hatte dem Angeklagten erst jetzt im Laufe von Ermittlungen zugeordnet werden können. 2017 war der Mann bereits wegen anderer mehrfacher Vergewaltigungen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden.

In der DNA-Datenbank hatte es nun überraschend eine Übereinstimmung mit einer Spur an einem Messer gegeben, das 2007 am Leinpfad in Oberhausen gefunden worden war. Der 34-Jährige hatte den schweren sexuellen Übergriff bereits zu Beginn des dreitägigen Prozesses zugegeben: Er hatte die junge Frau von hinten gepackt, sie mit dem Messer bedroht, ihr die Kleidung aufgeschlitzt und sie brutal vergewaltigt. Die 18-Jährige wurde dabei verletzt. Als der Täter ihr einen Ledergürtel um den Hals legte, hatte sie fliehen können.

Richter werten Geständnis zu Gunsten des Angeklagten

Die Kammer wertete insbesondere das Geständnis und den langen zeitlichen Abstand zur Tat zu Gunsten des Angeklagten. Straferschwerend berücksichtigten die Richter dagegen die erhebliche Brutalität, mit welcher der 34-Jährige vorgegangen war und die erheblichen psychischen Folgen für die Geschädigte: Sie hatte sich anschließend für ein Jahr in psychologische Behandlung begeben müssen.

Da die nun abgeurteilte Tat zeitlich vor jenen lag, welche die Kammer bereits vor drei Jahren bestraft hatte, musste eine neue Gesamtstrafe gebildet werden. Letztendlich wurde die damalige Strafe nun um drei Jahre erhöht. Kurzzeitig hatte dem 34-Jährigen auch die Sicherungsverwahrung gedroht, mit der er über die elf Jahre hinaus hätte hinter Gittern bleiben müssen. Doch in Übereinstimmung mit einem psychiatrischen Gutachter sah das Gericht dafür keine Grundlage: Ein Hang zu solchen Straftaten und damit die Gefährlichkeit des Angeklagten hätte man bejahen können, wenn die jetzt abgeurteilte Tat sich zeitlich nach den anderen Vergewaltigungen und nach einer entsprechenden Haftverbüßung ereignet hätte.