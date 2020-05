Tatort Oberhausen: Männer wegen Messerattacke vor Gericht

Oberhausen. Männer geraten in Streit, einer zückt ein Messer und sticht mehrfach zu. So soll es sich in Oberhausen zugetragen haben, das Gericht verhandelt.

Die Linsingenstraße machte 2019 mehrfach durch Gewalttaten Schlagzeilen. Immer wieder kam es in oder rund um dortige Nachtgaststätten zu Schlägereien und Messerstechereien. Mit einem weiteren Fall dieser Art hat es nun die Jugendkammer des Landgerichts Duisburg zu tun. Den beiden 33 und 21 Jahre alten Angeklagten ohne festen Wohnsitz in Deutschland wird gemeinschaftlicher versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

In der Nacht zum 11. August 2019 sollen sie an der Linsingenstraße, Ecke Hermann-Albertz-Straße, Streit mit zwei Männern bekommen haben. Die Aggression, so sieht es die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, soll dabei von den beiden Angeklagten ausgegangen sein. Kurz nach 2 Uhr eskalierte demnach das Geschehen. Einer der Angeklagten soll einem Geschädigten einen Stuhl an den Kopf geworfen haben. Als der Mann zu Boden ging, soll er ihm auch noch mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Der mutmaßliche Mittäter soll die Fäuste geschwungen und so ein zweites Opfer getroffen haben.

Mehrfach mit Messer zugestochen

Dann wurde es laut Anklage noch schlimmer: Der 33-jährige Angeklagte soll mit einem Messer auf die beiden bereits angeschlagenen Opfer losgegangen sein und mehrfach zugestochen haben. Ein Mann kam mit einer Schnittverletzung am Oberarm davon. Sein Begleiter hatte weniger Glück: Er erlitt eine schwere Schnittverletzung an Hals und Schulter und wurde in die Brust getroffen. Der Stich verletzte die Lunge. Ein Lungenflügel kollabierte – eine lebensgefährliche Situation. Dank einer Not-Operation im Krankenhaus überlebte der Mann.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Angeklagten bei dem Tatgeschehen einem „spontan gefassten Plan“ folgten. Und dass sie den möglichen Tod eines Menschen dabei zumindest billigend in Kauf nahmen. Da der jüngere Angeklagte zur Tatzeit noch Heranwachsender war, findet das Verfahren vor einer Jugendkammer statt.

Die Angeklagten schweigen

Der genaue Hintergrund der Tat ist nach dem ersten Verhandlungstag noch völlig unklar. Die Angeklagten machten von ihrem Recht Gebrauch, zu den Vorwürfen zu schweigen. Für das Verfahren sind bis Anfang Juni sechs weitere Sitzungstage geplant.

Nähe zum Rotlichtviertel Mit dem Abstand nur weniger Tage beschäftigen sich zwei Gerichte mit Vorfällen an der Linsingenstraße in der Innenstadt. In beiden Fällen geht es um schlimme Vergehen: schwere Körperverletzung, das Opfer ist erblindet. Versucher Totschlag. Zufall? Oder handelt es sich um die Ecke Linsingen-/Hermann-Albertz-Straße um einen Kriminalitäts-Schwerpunkt, also einen besonders gefährlichen Ort in der Stadt? Aus Sicht der Polizei geht es nicht um genau diese oder jene Straße. „Es ist die Nähe zum Rotlichtviertel, die den gesamten Bereich mehr belastet als andere“, sagt Maik Podlech, Pressesprecher der Oberhausener Polizei. Die Linsingenstraße reicht von der Markt- bis zur Hermann-Albertz-Straße. Hinter der Kreuzung wird sie zur Flaßhofstraße, reicht also bis ins dortige Bordellviertel.

Abgeschlossen ist dagegen ein anderes Verfahren, das vor wenigen Tagen am Amtsgericht Oberhausen verhandelt wurde. Tatort: ebenfalls die Linsingenstraße. Stundenlang müssen die beiden Kontrahenten in einer dortigen Nachtbar Alkohol getrunken haben, beim späteren Opfer wurden nach der Tat 2,3 Promille Alkohol im Blut nachgewiesen. Der Alkoholpegel des Täters dürfte auf einem ähnlich hohen Niveau gelegen haben.

Wie es zum Streit kam, wurde nicht eindeutig geklärt. Doch der 27-jährige Angreifer hat zugegeben, dem nur wenig älteren zweiten Mann (31) so fest mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, dass dieser nach hinten auf den Kopf fiel. Der Mann erlitt einen Schädel-Basis-Bruch und ist de facto erblindet, kann nur noch Umrisse erkennen. Er ist auf ständige Hilfe angewiesen und kann seinen Beruf als Elektriker nicht mehr ausüben. Der Angreifer, der sich im Verlauf der Verhandlung vor dem Schöffengericht bei seinem Opfer entschuldigte, wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt und muss zur Wiedergutmachung seinem Opfer 1500 Euro zahlen.