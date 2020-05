Tausende stehen vor den Trümmern ihrer Reiseträume

Der gebuchte Urlaub platzt dank der Corona-Krise, was nun? Bei der Verbraucherberatungsstelle Oberhausen laufen die Drähte heiß. Tausende Oberhausener stehen aktuell ratlos vor den Trümmern ihrer Reiseträume.

Angelika Wösthoff, Leiterin der Oberhausener Beratungsstelle, beteiligt sich auch an der landesweiten Corona-Hotline der Verbraucherzentrale NRW. Deshalb weiß sie: „Auch dort geht es zurzeit zu 80 Prozent um Fragen rund ums Reiserecht.“ Die eine Familie konnte die gebuchte Pauschalreise nicht antreten und hat vom Veranstalter dafür einen Gutschein erhalten, den sie aber gar nicht will. Andere Ratsuchende hatten sich über ein Online-Buchungsportal für Anfang Mai ein Doppelzimmer in einem französischen Hotel gesichert und bereits angezahlt. Jetzt fragen sich die Oberhausener angesichts geschlossener Grenzen: „Bekommen wir unser Geld zurück?“

Und dann ist da noch die Familie, die der Tochter nach dem Abitur im Juli einen Sprachkurs in den USA ermöglichen wollte und dort zeitgleich einen gemeinsamen Urlaub geplant hatte. Fünf Jahre lang hatten die Eltern dafür gespart. Was sollen sie jetzt tun? Die über die Lufthansa gebuchten Flüge stornieren? Oder umbuchen? Obwohl die Lufthansa nur eine Umbuchung für Flüge bis Ende April 2021 anbietet? Also doch lieber noch abwarten?

Ein wenig mehr Hoffnung für Pauschalreisende

Zumindest Pauschalreisende kann Angelika Wösthoff halbwegs beruhigen. „Reisen, die über einen Veranstalter gebucht worden sind, sind über einen Reisesicherungsschein abgesichert.“ Soll heißen: „Geht das Unternehmen pleite, gibt es das Geld für die Reise von der Versicherung zurück.“ Außerdem habe das Auswärtige Amt seine weltweite Reisewarnung bis mindestens Mitte Juni verlängert. „Damit haben Pauschalurlauber einen Anspruch auf eine kostenfreie Stornierung für Reisen, die in diesen Zeitraum fallen“, erläutert Wösthoff.

Angelika Wösthoff setzt sich in Oberhausen für die Rechte der Verbraucher ein. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Die von vielen Reiseunternehmen und Fluggesellschaften angebotenen Gutscheine müsse niemand akzeptieren. „Das europäische Reiserecht sieht hier eindeutig eine Erstattung vor.“ Allerdings: „Stellen sich die Unternehmen stur, bleibt nur die Klage.“ Vor dem Gang zum Anwalt könnten Kunden aber auch erst einmal einen Mahnbescheid gegen den Reiseanbieter beim Amtsgericht erwirken. „Der kostet so um die 50 Euro und wird gerichtlich zugestellt.“ Lege der Reiseveranstalter dagegen 14 Tage lang keinen Widerspruch ein, könnte mit einem Vollstreckungsbescheid und einer Pfändung nachgelegt werden. „Das alles zusammen ist jedenfalls günstiger als ein Gerichtsverfahren und deshalb einen Versuch wert“, meint die Verbraucherschützerin.

Die besten Karten hätten Verbraucher, wenn ihre Reisen oder Flüge von den Unternehmen selbst abgesagt würden. Aber auch, wenn man sich vorher für eine Stornierung entschieden habe und dafür bereits 20 bis 30 Prozent des Reise- oder Flugpreises berappt habe, sollte man sich auf dem Laufenden halten. „Denn diese Kosten können zurückgefordert werden, falls die Reise oder der Flug später abgesagt wird.“

Bei Buchungen über ein Online-Portal könnte Reiserecht des jeweiligen Landes gelten

Und wie sieht es bei der Buchung über ein Online-Portal aus? „Wurde direkt im Ausland gebucht, gilt auch das dortige Reiserecht.“ Bei Buchungen im europäischen Ausland sollten sich Betroffene deshalb direkt an das Europäische Verbraucherzentrum wenden. Generell gilt: In Europa kann sich die Lage kurzfristig noch ändern. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte zwar mehrfach vor voreiligen Buchungen ins Ausland gewarnt und auch betont, dass es keine zweite Rückholaktion für gestrandete Urlauber geben werde. Tui und Lufthansa haben die Hoffnung auf Reisen ins nahe Ausland aber noch nicht aufgegeben und planen etwa mit der Regierung der spanischen Balearen, eine Sommerreise nach Mallorca möglich zu machen.

Geld zurück für abgesagte Konzerte und Serviceleistungen?

Und wenn Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden? „Auch in diesen Fällen werden Verbrauchern oft Gutscheine angeboten“, weiß Angelika Wösthoff. Sie betont: „Weder Gutscheine noch verschobene Veranstaltungstermine müssen akzeptiert werden, Kunden haben ein Recht auf eine Rückerstattung.“

Gleiches gelte auch Verträge mit Online-Versandhändlern. So hatten Oberhausener Kunden bei einem Anbieter zum Beispiel einen neuen Schrank bestellt und dafür den Aufbauservice gleich mitgebucht und bezahlt. Der Service entfiel aufgrund der Corona-Krise, dafür erhielten die Oberhausener einen Gutschein. Wösthoff meint: „Den sollten sie zurückschicken, die Leistung wurde nicht erbracht, sie müssen ihr Geld zurückerhalten.“

Noch zumindest. Denn die Bundesregierung plant, diese Regelung zu kippen. Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW auf ihrer Homepage hin. Dort heißt es: „Um die Folgen der Corona-Krise für Unternehmen abzufedern, hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, der geltendes Verbraucherrecht außer Kraft setzt.“ Dieser Entwurf stehe am 14. Mai 2020 im Bundestag auf der Tagesordnung.

Sollte dieses Gesetz vom Bundestag und vom Bundesrat so verabschiedet werden, wie es der aktuelle Entwurf vorsieht, müssten die Kosten für entgangene Veranstaltungen oder Abo-Leistungen den Kunden vorerst nicht erstattet werden. „Verbraucher müssten stattdessen Gutscheine akzeptieren, deren Wert sie sich erst nach Ende 2021 auszahlen lassen könnten“, bemängeln die Düsseldorfer Verbraucherschützer.