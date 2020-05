Theater-Kritiker freuen sich über „exklusives Vergnügen“

Theater in Digitalformaten ist seit der Vollbremsung des Betriebs Mitte März schon Routine. Da muss es nicht überraschen, dass sich Theaterkritiker von Düsseldorf bis München vom Bildschirm erlöst zu jenen Hörspaziergängen anmeldeten, die Paulina Neukampf nach den „Prinzessinnendramen“ von Elfriede Jelinek für das Theater Oberhausen inszenierte.

„Ein höchst exklusives Vergnügen“, nennt’s der Westfälische Anzeiger aus Hamm – nicht nur, weil in der reichen Theaterlandschaft von über 400 deutschen Bühnen soviel Nähe zu „echten“ Schauspielerinnen und Schauspielern zur Rarität geworden ist. An jedem Abend können schließlich nur insgesamt 20 Theaterliebhaber zu Hörspaziergängern werden – noch exklusiver ist nur ein leerer Saal.

„Rosamunde steuert in eine Zwangsehe“: So bündig beschreibt die SZ den dritten Hörspaziergang – hier mit Daniel Rothaug. Foto: Isabel Machado Rios / Theater Oberhausen

„Der Besucher erlebt die Revierstadt verfremdet, poetisiert“, heißt es weiter in der WA-Rezension. „Und die stillgelegte Stadt wirkt schon lebendiger.“ Für die Rheinische Post lobt Max Florian Kühlem „eindringliche Bilder, die auch auf die Ferne wirken“: Dieser Kritiker bleibt als Hörspaziergänger auch ganz Ohr für den Text vom Smartphone: „Elfriede Jelinek klopft die Märchen auf problematische Frauenbilder ab, kratzt am Mythos, dekonstruiert die heile Welt, in die die Geschichten eigentlich münden.“

Kulturpolitik als „absurdes Theater“

Auch Cornelia Fiedler als Kritikerin der Süddeutschen Zeitung macht ihren ungewollten Theater-Entzug deutlich: „Plötzlich ist es das intensivste Erlebnis seit Beginn des Homeoffice.“ Sie nennt es sogar „charakteristisch, dass Oberhausen sich als erstes Theater wieder in die Stadt hinaus wagt“ – und verweist auf die Fülle weiterer Angebote von „D.ramadan“ bis „Die Pest“ (diese allerdings ausschließlich online). Die Intendanz von Florian Fiedler, so Cornelia Fiedler, „steht für den engen Kontakt zur Stadtbevölkerung“. Dass Fiedlers Vertrag nun nicht verlängert wurde, so der etwas gewunden formulierte Watschen der Süddeutschen, „rückt die Kulturpolitik selbst in die Nähe absurden Theaters“.