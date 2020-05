Theater Oberhausen bekommt neue Verwaltungsdirektorin

Oberhausen. Die Betriebswirtin Doris Beckmann wird neue Verwaltungsdirektorin im Theater Oberhausen. Jürgen Hennemann scheidet aus.

Die Betriebswirtin Doris Beckmann übernimmt zum 1. August 2020 die kaufmännische Leitung des Theaters Oberhausen. Das hat der Oberhausener Hauptausschuss einstimmig beschlossen. Der jetzige Stelleninhaber Jürgen Hennemann scheidet zum Ende des Jahres altersbedingt aus.

Doris Beckmann (geb. 1970) ist seit 2015 Leiterin der Verkaufsabteilung am Württembergischen Staatstheater Stuttgart. Sie studiert Betriebswirtschaftslehre in Stuttgart sowie Politikwissenschaften in München und schloss beides mit einem Diplom-Abschluss ab. Auch verfügt sie über eine Qualifizierung als Business Coach & Prozessberaterin und hat Erfahrung in der freien Wirtschaft gesammelt. Unter anderem arbeitete sie als als Leiterin der Konzernstrategie bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB.

Oberbürgermeister Schranz: „Sie betritt kein Neuland“

Beckmanns Leidenschaft für das Theater brachte sie zum Württembergischen Staatstheater Stuttgart, wo sie für das Mehrspartenhaus alle Tätigkeiten im Bereich Ticketing und Abonnements geleitet hat. In Oberhausen will sie sich nun „mit voller Kraft dafür einsetzen, das größte reine Schauspielhaus im westlichen Ruhrgebiet in eine gute Zukunft zu führen“, so die neue Verwaltungsdirektorin.

„Mit Frau Beckmann haben wir eine hochqualifizierte Nachfolgerin gefunden, die nicht nur betriebswirtschaftliche Kompetenz mitbringt, sondern mit Blick auf ihr Engagement beim Württembergischen Staatstheater auch deutlich macht, dass sie bei uns kein Neuland betritt“, teilte Oberbürgermeister Daniel Schranz mit. Auch Kulturdezernent Apostolos Tsalastras zeigte sich erfreut. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Frau Beckmann jemanden gefunden haben, die nicht nur zu uns passt, sondern auch eine große Unterstützung sein wird, die großen Herausforderungen des Theaters zu meistern.“