Theater sucht Praktikanten für Spielfilm-Produktion

Oberhausen. Hannah Dörr verfilmt „Das Massaker von Anröchte“ nach einem Drehbuch von Wolfram Lotz. Theater plant es als Teil seines Schlingensief-Festivals.

Das Theater Oberhausen sucht Praktikanten für ein Filmprojekt. Im März starteten die Dreharbeiten für einen 60-minütigen Spielfilm, der im Herbst 2020 Premiere feiern soll.

Der Dreh musste wegen des Corona-Shutdown unterbrochen werden; nun wird der Film unter Regie von Hannah Dörr in einer zweiwöchigen Drehphase fertiggestellt – selbstverständlich unter Einhaltung aller notwendigen Hygiene- und Abstands-Gebote. „Das Massaker von Anröchte“, basiert auf einem Drehbuch von Wolfram Lotz, der sich als Bühnenautor nachdrücklich einen Namen gemacht hat. Im Theater Oberhausen hatten im Dezember seine „Nachrichten an das All“ eine mit herzlichem Applaus bedachte Premiere.

Der Zeitplan fürs Schlingensief-Festival schlingert

Für das Filmprojekt sucht das Theater Oberhausen Praktikanten im Bereich der Regie und der Produktion (jeweils zur Betreuung des Film-Sets). Vorkenntnisse sind erwünscht, aber nicht notwendig, wichtiger ist motivierte Mitarbeit und Freude, an einem eigenwilligen Theater/Film-Projekt mitzuwirken.

Geplant war diese Filmproduktion als Beitrag zum Schlingensief-Festivals: Anlässlich des 60. Geburtstages (am 24. Oktober) und zehnten Todestages (am 21. August) dieses sicher provokantesten Oberhausener Künstlers wollte – und will – das Theater an Christoph Schlingensief erinnern. Nur geriet auch hier der Zeitplan ebenso ins Schlingern wie beim großen Dokumentarfilm von Bettina Böhler.

Interessierte für das Praktikum senden eine kurze, aussagekräftige Bewerbung bis zum 11. Mai per Mail an: praktikum@oefilm.de mit Angaben zum gewünschten Bereich. Drehtage sind vom 18. bis 31. Mai oder vom 25. Mai bis 6. Juni 2020. Es gibt 250 Euro Aufwandsentschädigung. Führerschein und Volljährigkeit sind erforderlich.