Tragischer Fall von Körperverletzung: Mann (27) verurteilt

Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung hat das Schöffengericht am Dienstag einen 27-jährigen Oberhausener verurteilt, der in einem besonders tragischen Fall der schweren Körperverletzung für schuldig befunden wurde.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Voosen nahm sich viel Zeit, um diese Tat bestmöglich juristisch zu klären. Ein 31-jähriger Oberhausener ist als Folge der Körperverletzung de facto auf beiden Augen erblindet, kann nur noch Umrisse wahrnehmen und leidet dauerhaft unter erheblichen motorischen Einschränkungen. Seinen Beruf als Elektriker kann er nicht mehr ausüben; er ist auf die ständige Hilfe seiner Eltern angewiesen, die ihn in das Amtsgericht begleiteten.

Geständnis abgelegt

Am 14. September 2019 hatten der Angeklagte und das spätere Tatopfer stundenlang in einer Gaststätte an der Linsingenstraße Alkohol konsumiert und sich dabei zunächst lange Zeit offenbar ziemlich friedlich unterhalten. Jedenfalls kam es in der Kneipe zu keinen Angriffen oder körperlichen Attacken. Dann verließen beide die Gaststätte. Viele Details des genauen Ablaufs unmittelbar vor der Tat konnten auch am Dienstag – trotz Zeugenvernehmung – vom Gericht nicht geklärt werden; trotzdem kam es zu einem Urteil, denn nach einer Sitzungsunterbrechung entschied sich der einschlägig vorbestrafte Angeklagte, ein Geständnis abzulegen.

Die weiteren Plädoyers Die Verteidigung plädierte in dem Prozess für eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und sechs Monaten zur Bewährung. Die Anwältin der Nebenklage, die die Familie des Opfers vertritt, sprach sich für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung aus.

Er gab zu, am 14. September 2019 gegen 12.45 Uhr auf der Linsingenstraße, nicht weit von der Kneipe entfernt, dem 31-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Der Oberhausener stürzte nach hinten und schlug mit dem Hinterkopf so heftig auf, dass er einen Schädel-Basis-Bruch und eine Hirnblutung erlitt. Warum genau es zu dieser Attacke kam, blieb am Dienstag unklar. Er sei von dem Mann provoziert worden, sagte der Angeklagte. Gleichwohl habe er nicht gewollt, dass sein Opfer so schwer verletzt werde. Und so entschuldigte sich der 27-Jährige bei dem 31-Jährigen: „Es tut mir leid, wie das gelaufen ist. Ich habe damit nicht gerechnet!“

2,3 Promille Alkohol

Der so schwer verletzte Oberhausener hatte zum Zeitpunkt der Attacke 2,3 Promille Alkohol im Blut; der Alkoholspiegel des Angeklagten zum Tatzeitpunkt ist nicht bekannt, dürfte aber auf einem ähnlichen Niveau gelegen haben, wie Richter Voosen formulierte. Das Opfer der Körperverletzung kann sich an die Tat nicht mehr erinnern: „Meine Erinnerung setzt einen Tag vorher aus und dann im Krankenhaus erst wieder ein.“

Strafmildernd wertete das Gericht das Geständnis des Angeklagten und seine Entschuldigung, die er in seinem Schlusswort wiederholte. Ebenso wirkte sich strafmildernd aus, dass er Erste Hilfe leistete, den 31-Jährigen in die stabile Seitenlage brachte und versuchte, einen Notruf abzusetzen.

Das Gericht folgte mit seinem Urteil dem Plädoyer der Staatsanwältin, die ebenfalls zwei Jahre Freiheitsstrafe bei dreijähriger Bewährungszeit gefordert hatte. Als weitere Auflagen wurde der Oberhausener dazu verurteilt, dem Opfer der Körperverletzung in Raten von 50 Euro pro Monat insgesamt 1500 Euro als Wiedergutmachung zu zahlen und sich mit seinem offensichtlich vorhandenen Alkoholproblem, etwa im Wege einer Therapie, auseinanderzusetzen.

Nur mit Glück überlebt

„Das Ganze hätte auch als Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Landgericht landen können“. sagte Richter Voosen und verdeutlichte damit, wie knapp der Oberhausener diese Attacke überlebt hat. Im Krankenhaus musste er reanimiert werden; eine erste Reha hat er bereits hinter sich, offenbar ohne dass ihm diese Maßnahme sehr geholfen hat.

Vor dem 14. September 2019 trainierte er als Fußballlehrer eine komplette Mannschaft. Das ist jetzt ebenfalls vorbei. Der 31-Jährige: „Zum Glück habe ich aber von den Fußballkollegen viele Mut machende Worte und viel Zuspruch erhalten. Das hat mir sehr geholfen.“