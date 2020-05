Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen: neuer Arena-Termin

Florian Silbereisen sticht später in See: Der Schlagersänger reist mit dem Indoor-Festival „Das große Schlagerfest XXL“ nun am 22. Mai 2021 nach Oberhausen.

Oberhausen. Eigentlich wollte Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen im Mai die Arena Oberhausen ansteuern. Doch die Corona-Krise hat die Route verändert.

So schnell lässt sich Florian Silbereisen nicht vom Kurs abbringen. Zumindest, wenn der Schlagersänger in seiner Schauspielrolle auf dem ZDF-Traumschiff das Ruder in der Hand hält. Seine musikalischen Plänen muss der Ex-Partner von Helene Fischer dagegen gründlich ändern. Die frischen Ersatztermine für sein Indoor-Festival „Das große Schlagerfest XXL“ sorgen nun immerhin bei für bessere Aussichten auf ein filmreifes Happy End.

Florin Silbereisen grüßt ein Jahr später

Eigentlich sollte Florian Silbereisen schon am 1. Mai in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen seinen charmanten Seemannsgarn unter die Anhängerschaft bringen, doch der geplante Tour-Stopp muss wegen der Corona-Krise ein komplettes Jahr nach hinten verlegt werden. Konzertveranstalter „Semmel Concerts“ hat den Ausweichtermin am Samstag, 22. Mai 2021, bestätigt. Und ein Zusatztermin am Freitag, 7. Mai 2021, in der Dortmunder Westfalenhalle soll für noch mehr Silbereisen-Dichte im Ruhrgebiet sorgen.

Ob es im Line-up noch Überraschungen gibt, wird sich zeigen: Ursprünglich sollten Marianne Rosenberg („Er gehört zu mir“), Oli P. („Flugzeuge in meinem Bauch“), Matthias Reim („Verdammt ich lieb dich“), Christin Stark („Herz zurück“), Ross Antony („Ich bin, was ich bin“), Sonia Liebing („Jugendliebe“), Thomas Anders („Cheri Cheri Lady“), Die Draufgänger („Hektarparty“), Giovanni Zarrella („La vita è bella“) und Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) beim Festival für eine üppige Schlager-Besatzung sorgen.

Zuschauermagnet neben dem Centro

Florian Silbereisen, gebürtig stammt er aus Tiefenbach im bayrischen Landkreis Passau, hinterließ in Oberhausen schon einige Spuren. Seine Schlagerfeste stehen seit einigen Jahren wiederkehrend im Kalender der Oberhausener Konzerthalle. Neben der „Schlagernacht des Jahres“ (sonst im Winter) und „Oberhausen Olé“ (normalerweise im frühen Sommer) gehören die Konzerte von Florian Silbereisen am Centro Oberhausen zu den größten Zuschauermagneten des deutschsprachigen Musikgenres.