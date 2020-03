Über 1000 Einsätze der Oberhausener Polizei nur wegen Lärm

Oberhausen. Der Sommer hat selten dazu eingeladen, draußen zu feiern und zu grillen. Trotzdem alamierten recht viele Nachbarn die Polizei, weil es zu laut ist.

Trotz des schlechten Sommerwetters musste die Oberhausener Polizei in den vergangenen drei Monaten über 1000 Mal ausrücken, weil sich Nachbarn über lautstarke Feiern und Partys beschwerten.

Von Mai bis Juli registrierte die Polizei exakt 1005 Einsätze wegen Ruhestörungen in Oberhausen, dabei rückten die Beamten allein im Juli 360 Mal aus.

„Die Einsätze haben im Vergleich zu den Vormonaten zugenommen. Das ist erfahrungsgemäß im Sommer aber immer so, denn bei gutem Wetter grillt und feiert man ja gerne und sitzt länger draußen“, erklärt Polizeisprecher Andreas Wilming Weber.

Erst reden, dann einkassieren

Wenn Bürger sich bei der Polizei melden, um Lärmbelästigungen anzuzeigen, dann liegt das in den meisten Fällen daran, dass Nachbarn nach ihrer Meinung viel zu laut feiern. Die Polizei ignoriert nach eigenem Bekunden solche Anrufer, die ja auch Querulanten sein können, auf keinen Fall. Sie rücken mit ihrem Streifenwagen aus und klingeln in der Regel bei den Veranstaltern der Party.

Zunächst reden die Polizisten mit den Betroffenen, bevor sie zu härteren Maßnahmen greifen. „Wir schauen dann, wie einsichtig die Leute sind. Meistens drehen sie schon die Musik leiser und damit ist alles erledigt“, meint Wilming-Weber. Bei weiteren Beschwerden rücke die Polizei aber erneut an. „Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, wird die Musikanlage einkassiert. Es kann auch zu einer Anzeige kommen.“

Im Gegensatz zur Polizei hat das städtische Ordnungsamt mit Ruhestörungen erstaunlich wenig zu tun. Auch in diesem Jahr gingen dort kaum Beschwerden von Nachbarn ein. Nur zwölf Mal wurde das Ordnungsamt in diesem Sommer wegen zu starken Lärms angerufen. „Wir nehmen aber jeden Fall ernst“, gibt Stadtsprecher Uwe Spee an. Die wenigen Einsätze seien aber sicher auch dem schlechten Wetter geschuldet.

Vieles können Nachbarn unter sich klären

Eine Ursache für diesen eklatanten Unterschied zwischen Anrufen bei der Polizei und der Stadt könnte sein, dass viele verärgerte Nachbarn die Rufnummer der Polizei (110) im Kopf haben und wissen, dass diese Ordnungshüter rund um die Uhr erreichbar sind.

Ob Rathaus oder Polizeipräsidium – beide Behörden raten den Bürgern allerdings, nicht immer gleich nach Sicherheitsfachleuten zu rufen. Der Anruf bei der Polizei oder beim Ordnungsamt solle die letzte Möglichkeit bleiben. „Man muss nicht sofort mit dem Hammer schwingen, sondern sollte erst mit den Nachbarn sprechen. Oft reicht es aus, wenn beide Seiten mal ein Auge zudrücken“, rät Stadtsprecher Spee.

Allerdings räumt Wilming-Weber ein, dass es leicht zu Interessenskonflikten kommen kann, wenn man in einer so dicht besiedelten Stadt wie Oberhausen nahe beieinander wohnt: „Es ist natürlich problematisch, wenn die einen feiern und die anderen schlafen wollen. Nach unserer Erfahrung können das aber oft auch die Nachbarn unter sich klären.“