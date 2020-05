Überfall auf Stoag-Fahrerin: Video von den Tätern liegt vor

Nach dem dreisten und gewalttätigen Überfall auf die Oberhausener Bus- und Straßenbahnfahrerin Kathrin Klimek (30) stehen die Chancen nicht schlecht, die Täter ausfindig machen zu können. Es gibt nach Angaben der Stoag eine Videoaufzeichnung, auf der die Männer deutlich zu erkennen sind. Dieses Video liegt der Polizei vor. Die Ermittlungen laufen.

Kathrin Klimek, die am Donnerstag ihren 30. Geburtstag feierte, war am frühen Morgen des 17. Mai auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle, als sie an der Haltestelle Olga-Park von zwei Männern, ca. 25 bis 35 Jahre alt, angegangen wurde. Sie wurde beleidigt und geschubst und sogar bespuckt. „Das Bespucken fand ich am schlimmsten“, sagte die Oberhausenerin am Donnerstag vor Ort an der Haltestelle im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit Beleidigungen und Beschimpfungen könne man ja als professionelle Bus- und Straßenbahnfahrerin noch einigermaßen umgehen, aber das Bespucken sei in Corona-Zeiten ein gezielter Angriff auf die körperliche Unversehrtheit.

Notruftaste gehörtzum Arbeitsplatz Alle Stoag-Busse sind mit Notruftasten am Fahrerarbeitsplatz ausgestattet. Wird die Notruftaste betätigt, werden Warnblinklicht und Hupe eingeschaltet, alle Türen öffnen sich automatisch und die Funkverbindung zur Leitstelle wird hergestellt. Die Leitstelle benachrichtigt im Notfall sowohl die Polizei als auch die Stoag-Verkehrsaufsicht, die zum Tatort fahren.

Laut Stoag-Sprecherin Sabine Müller handelt es sich bei dem Angriff auf Kathrin Klimek um die zweite körperliche Attacke auf einen Stoag-Fahrer bzw. eine Stoag-Fahrerin in diesem Jahr. „Wir haben im vorigen Jahr 20 verbale und sechs leichte tätliche Übergriffe verzeichnet, wozu auch Bespucken zählt“, erläutert Sabine Müller. Die Anzahl der tätlichen Übergriffe in den Jahren 2016 bis 2018 habe in ähnlicher Größenordnung gelegen.

Immer mehr Aggressionen

Die Stoag-Sprecherin: „Immer häufiger ist unser Fahrpersonal den verbalen Aggressionen von Fahrgästen ausgesetzt.“ Die Übergriffe fänden eigentlich immer im Fahrzeug statt, insofern bildet die Attacke auf Kathrin Klimek eine Besonderheit, da sie an jenem Sonntagmorgen in ihrer Dienstkleidung kurz vor sechs Uhr früh an der Haltestelle Olga-Park auf den NE 1 wartete, um damit zum Hauptbahnhof zu fahren und von dort aus weiter mit dem 122er nach Mülheim, wo sie ihren Dienst auf der Straßenbahnlinie 112 antreten wollte.

Immer häufiger ist das Fahrpersonal der Stoag vor allem den verbalen Aggressionen von Fahrgästen ausgesetzt. Foto: Gerd Wallhorn / FFS

Was sie nach dem schlimmen Vorfall auch gemacht hat; sie informierte allerdings umgehend die Leitstelle über den gewalttätigen Überfall und erstattete nach ihrer Arbeitsschicht am Nachmittag des 17. Mai Anzeige bei der Polizei in Oberhausen.

Bereits im März dieses Jahres war Kathrin Klimek während ihres beruflichen Einsatzes als Stoag-Fahrerin attackiert worden. Das geschah damals in Duisburg auf der Linie 935. Sie befand sich mit dem Bus an der Haltestelle Rhein-Ruhr-Halle. Durch das offene Fahrerfenster wurde sie beleidigt, beschmissen und auch bespuckt. Sie wurde dabei am Ellbogen verletzt und war zwei Wochen krank geschrieben.

Beim Gespräch mit unserer Zeitung wird schnell deutlich: Bei Kathrin Klimek handelt es sich um einen positiven Menschen; um eine Frau, die es schafft, mit diesen Attacken psychologisch irgendwie fertig zu werden. Trotzdem frage sie sich, was in den Köpfen solcher Täter vorgehe. „Ist das der Dank dafür, dass die Stoag-Busse und -Bahnen auch während der Corona-Krise jeden Tag verlässlich unterwegs sind?“

Viel Zuspruch erfahren

Nach unserem ersten Bericht über den Vorfall vom 17. Mai hat die Oberhausenerin in den Sozialen Netzwerken viel Zuspruch und Unterstützung erfahren. Darüber freut sie sich sehr. Sie will diesen Tätern Paroli bieten und hat sich deshalb bewusst dazu entschlossen, mit ihrem vollen Namen in der Berichterstattung in Erscheinung zu treten.

Kathrin Klimek ist in Oberhausen gut vernetzt. Sie spielt seit ihrem 16. Lebensjahr Akkordeon im Marina-Shanty-Chor, man kennt sie gut in der Gemeinde St. Clemens in Sterkrade und während unseres Gesprächs an der Haltestelle Olga-Park winken ihr immer wieder die vorbeikommenden Fahrerinnen und Fahrer aus Bussen und Straßenbahnen zu: „Gut, dass du an die Öffentlichkeit gegangen bist“, haben die Kolleginnen und Kollegen zu ihr gesagt. Darüber freut sie sie wohl am allermeisten.