Unfallflucht mit tragischen Folgen - Lkw-Fahrer verurteilt

Ratingen/Oberhausen/Kalkar. Bis heute leidet eine Oberhausenerin an den Folgen eines Unfalls. Sie wurde von einem Lkw erfasst. Der Fahrer floh. Er will nichts gesehen haben.

Das Amtsgericht Ratingen hat einen Lkw-Fahrer aus Kalkar wegen fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht und unterlassener Hilfeleistung zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 80 Euro verurteilt. Der Mann gilt damit als vorbestraft. Der Einzelrichter am Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der heute 57-Jährige eine Frau aus Oberhausen auf der B 227 in Breitscheid mit dem Außenspiegel seines Lasters von hinten am Kopf erfasst und lebensgefährlich verletzt hat. Der Mann hatte den Lkw nach der Kollision gestoppt, war nach Angaben von Zeugen ausgestiegen, dann aber einfach weitergefahren, ohne sich um die Verletzte am Straßenrand zu kümmern.

Unfallopfer leidet bis heute erheblich an den Folgen

Der Unfall in den frühen Morgenstunden des 14. Oktober hat für die Frau tragische Folgen. Sie hatte damals unter anderem einen Schädelbruch erlitten, musste monatelang stationär im Krankenhaus behandelt werden. Im Prozess am Dienstag wurde auch sie befragt. Bis heute habe sie erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen, sagt Amtsgerichtsdirektorin Anna Maria Nolten. Sie sei nicht arbeitsfähig, habe Probleme beim Gehen, spreche langsam.

Im Prozess habe der Lkw-Fahrer "bis zum Schluss" keine empathische Reaktion gegenüber dem Unfallopfer gezeigt, geschweige denn sich entschuldigt. Er gab zwar zu, angehalten und ausgestiegen zu sein, dabei will er aber nichts Auffälliges gesehen haben. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten schlechte Witterungsverhältnisse, die Frau trug dunkle Kleidung.

Enormer Aufwand für die EK "Sondert" der Polizei

Die damals 44-Jährige war am Tag des Unfalls auf dem Weg zur Arbeit. Wegen einer gesperrten Bahnstrecke hatte sie auf den Schienenersatzverkehr ausweichen müssen, war dann aus dem Bus ausgestiegen und hatte möglicherweise die Orientierung verloren. Die ortsunkundige Oberhausenerin lief auf dem rechten Fahrbahnrand und dürfte wohl übersehen haben, dass es an der gegenüberliegenden Straßenseite einen zwar ebenfalls unbeleuchteten, aber deutlich sichereren Fußgänger- und Radweg gab.

Die Polizei hatte nach der Unfallflucht einen enormen Aufwand betrieben, um den Fall zu klären. So fand die eigens eingesetzte Ermittlungskommission "Sondert" anhand von Zeugenaussagen, Fragmenten eines Lkw-Spiegels am Unfallort und einen Abgleich mit Daten des Kraftfahrtbundesamts heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen MAN mit gelben Blinkleuchten handelte, der in Mülheim zugelassen ist. Für den Kleinlaster, ein Firmenfahrzeug, wurde bereits am Tag des Unfalls ein neuer Außenspiegel im Zubehörhandel bestellt. An den Resten vom Unfallort wurden später DNA-Spuren des Unfallopfers nachgewiesen.

Berufskraftfahrer muss seinen Führerschein abgeben

Knapp zehn Tage nach dem Unfall hatte die Polizei den Fahrer ermittelt und ein Strafverfahren eingeleitet. Bestritten hat er die verhängnisvolle Kollision schon damals. Seinen Führerschein musste er dennoch kurz darauf abgeben. Der Einzelrichter verhängte nun neben dem Entzug der Fahrerlaubnis auch eine Sperre für die Wiedererlangung von einem Jahr. Erst in zwölf Monaten darf der Mann also wieder einen neuen Führerschein machen. Der 57-Jährige ist nach Angaben des Amtsgerichts Berufkraftfahrer. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.