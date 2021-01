Verschärfte Maskenpflicht: Linke Liste fordert Gratisausgabe

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wird verschärft.

Oberhausen Im ÖPNV und in Geschäften werden FFP2- oder OP-Masken Pflicht. Die Linke Liste hält das für richtig und fordert eine Gratisverteilung.

Die Linke Liste hat für die nächste Ratssitzung am 8. Februar beantragt, dass die Stadtverwaltung in Oberhausen unverzüglich ein Konzept zur kostenlosen Verteilung von FFP2- und OP-Masken erstellt und an das Land NRW appelliert, die Kosten für diese Maßnahme uneingeschränkt zu übernehmen.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag geeinigt, eine Pflicht für das Tragen der FFP2- oder OP-Masken in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften einzuführen. Nordrhein-Westfalen wird das nun entsprechend umsetzen.

"Angesichts der Pandemieentwicklung ist es sinnvoll, FFP2- oder OP-Masken zu tragen. Dafür müssen dann aber auch die gesellschaftlichen Voraussetzungen für alle Menschen geschaffen werden", fordert Yusuf Karacelik, Linke-Liste-Fraktionsvorsitzender im Oberhausener Stadtrat.

Der Gesundheitsschutz dürfe nicht vom Einkommen abhängen. Die Linke Liste fordert deshalb, "dass alle Menschen in Oberhausen die FFP2- oder OP-Masken kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen". Das müssten Bund, Land und Kommune auch angesichts des sprunghaften Preisanstiegs jetzt sicherstellen.

"Menschen ohnehin stark belastet"

Vor allem Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger, prekär Beschäftigte sowie Rentnerinnen und Rentner seien in der Corona-Krise ohnehin besonders belastet. Ihnen keine kostenlosen Masken zur Verfügung zu stellen, sei rücksichtslos und würde viele Menschen vom öffentlichen Leben ausschließen, die sich die Masken nicht leisten können. Denn im Hartz-IV-Regelsatz beispielsweise seien für eine alleinstehende Person unter drei Euro für rezeptfreie medizinische Erzeugnisse monatlich vorgesehen, für die Gesundheitspflege würden 17 Euro veranschlagt. Das reiche vorne und hinten nicht.

"Sofortunterstützung nötig"

Um die zusätzlichen Kosten für Schutzkleidung, erhöhte Kommunikationskosten, Hygieneartikel und wegfallende Unterstützungsangebote aufzufangen, sei zudem für alle Leistungsbeziehenden eine Sofortunterstützung von monatlich 100 Euro notwendig. Außerdem empfiehlt die Linke Liste, dass Leistungsbeziehende bis zur kostenlosen Bereitstellung Anträge beim Jobcenter auf Kostenübernahme für die Masken stellen.