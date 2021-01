Vestische Straße ist in diesem Jahr nur noch Einbahnstraße

Oberhausen Nur noch Einbahnverkehr gibt es bis zum Jahresende auf einem Abschnitt der Vestischen Straße. Der Kanal wird erneuert.

Im vergangenen Sommer bekamen die Osterfelder bereits für fünf Wochen lang einen Vorgeschmack auf die Kanalbauarbeiten auf der Vestischen Straße zwischen Gartendom und Kreuzung mit Fahnhorst- und Kapellenstraße. Damals wurden Vorarbeiten dafür durchgeführt. Inzwischen wurde die Bezirksvertretung darüber informiert, dass die Hauptarbeiten begonnen haben. Elf Monate Bauzeit sind dafür angesetzt, also bis Jahresende.

Auf einer Länge von 485 Metern wird ein älterer Mischwasserkanal für Abwasser und Regenwasser durch ein Stahlrohr von 1,40 Metern Durchmesser ersetzt. Da dieses Rohr unterirdisch vorgepresst wird, muss die Straße aber nicht auf voller Länge aufgerissen werden. Vielmehr genügen insgesamt vier Stellen, um die Vortriebsmaschine jeweils in Stellung zu bringen bzw. zu bergen.

Baustelle kommt mit vier Baugruben aus

Die Baugruben befinden sich in Höhe Gartendom, also am Beginn der Baustelle, sowie an den beiden Einmündungen der Seitenstraßen Zur Eremitenklause und Zum Steigerhaus. Damit können deren Kanäle auch an das neue Rohr angeschlossen werden. Die vierte Baugrube befindet sich am Ende der Baustelle, auf der Kreuzung.

Trotzdem ist die Vestische Straße bis zum Ende des Jahres nur noch in einer Fahrtrichtung befahrbar, nämlich in Richtung Osterfeld-Mitte. Der Gegenverkehr wird auf der Nordseite über Rheinische Straße, Bergstraße, Michaelstraße und Kampstraße auf die Kapellenstraße umgeleitet bzw. auf der Südseite über Bottroper Straße und Werthfeldstraße zur Fahnhorststraße.

Buslinien werden umgeleitet

Für die betroffenen Linienbusse bedeutet die Sperrung, dass die Linien SB 94, 957 und NE 3 in Fahrtrichtung Sterkrade in dieser Zeit nicht mehr die Haltestelle Osterfeld-Mitte anfahren. Umsteigehaltestelle dort wird vielmehr die Haltestelle Wittekindstraße. Von ihr aus fahren sie über Bottroper Straße, Werthfeld- und Fahnhorststraße zur Vestischen Straße. Die Linie 961 nach Bottrop verkehrt ab Haltestelle Osterfeld-Mitte über Rheinische Straße, Bottroper Straße, Werthfeld- und Kapellenstraße, die beiden Linien E 417 und E 428 nach Sterkrade fahren ebenfalls ab Haltestelle Osterfeld-Mitte auf dem gleichen Weg zur Fahnhorststraße.