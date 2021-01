Vöpel: Knapper Laschet-Sieg zeigt, wie uneinig die CDU ist

Oberhausen Der digitale Bundesparteitag der CDU liegt erst wenige Tage zurück. Wie bewertet die Oberhausener SPD die Wahl von Armin Laschet?

Armin Laschet ist der neue CDU-Bundesvorsitzende - das hat der digitale Parteitag der Union vor wenigen Tagen entschieden. Unsere Redaktion hat beim Oberhausener SPD-Chef Dirk Vöpel nachgefragt, was das für das Superwahljahr 2021 und die Sozialdemokratie bedeutet.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Herr Vöpel, wäre es aus SPD-Sicht besser, wenn ein ausgewiesener Konservativer wie Friedrich Merz die Wahl zum CDU-Chef gewonnen hätte?

Das spielt für uns letztlich keine entscheidende Rolle. Denn im Gegensatz zu den anderen Parteien steht für die SPD bereits seit einiger Zeit fest, wen wir als Nachfolge von Angela Merkel ins Rennen schicken. Das ist Olaf Scholz. Zur Zeit erarbeiten wir unser Wahlprogramm und werden dies im Mai auf unserem Programmparteitag beschließen. Mit einem guten Programm und Kandidaten wollen wir dann im September möglichst viele Wählerinnen und Wähler begeistern und davon überzeugen, SPD zu wählen.

Hätte Scholz gegen einen CDU-Kanzlerkandidaten Laschet eine gute Chance?

Mit Olaf Scholz haben wir einen Kandidaten, der als Vizekanzler und ehemaliger erster Bürgermeister von Hamburg bereits Erfahrungen auf Bund-, Landes- und Kommunaler, aber auch auf internationaler Ebene gesammelt hat. Vor allem in den letzten Monaten hat er als Finanzminister seine Krisenfestigkeit bewiesen und mehr als deutlich gezeigt, dass er in der Lage ist, die auf uns zukommenden Herausforderungen zu meistern und unser Land aus der Krise zu führen. Wirtschaftskompetent und sozial gerecht. Laschets Corona-Management-Chaos an der Spitze der Landesregierung in NRW hingegen ist jedenfalls bisher kein überzeugendes Empfehlungsschreiben für eine mögliche Kanzlerschaft.

Der Sieg von Laschet fiel in der Stichwahl relativ knapp aus - was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die CDU?

Das knappe Ergebnis für Armin Laschet in der Stichwahl zeigt, wie uneinig die CDU aktuell ist, welchen politischen Kurs sie in den kommenden Jahren einschlagen will. Die Bundeskanzlerin hinterlässt große Fußspuren. Ich bin gespannt, ob es Armin Laschet gelingt, diese auszufüllen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob es der neue CDU-Vorsitzende schafft, diese große Aufgabe zu erfüllen und seine Partei wieder zusammenzuführen.

Wird der nominierte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gegen Armin Laschet oder doch eher gegen Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union antreten?

In den aktuellen Beliebtheitsumfragen liegt Söder klar vor Laschet. Das schwache Ergebnis beim Parteitag trägt natürlich nicht dazu bei, Armin Laschets Kanzlerkandidatur zu stärken. Bisher ist eine Kandidatur von Markus Söder jedoch nicht erkennbar. Da die Union jedoch frühestens im März oder April zu einer Entscheidung kommen wird, wen sie als Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken, werden die nächsten Wochen zeigen, wer von den beiden die Nase vorne hat.