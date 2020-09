Warnstreik: Busse der Stoag bleiben am Dienstag im Depot

Warnstreik ist am Dienstag, 29. September, bei der Stoag angesagt. Zuletzt war das im April 2018 der Fall, als auch unser Foto entstand.

Oberhausen. Am Dienstag, 29. September, werden viele Haltestellen im Stadtgebiet verwaist sein – die Stoag-Busse bleiben auf dem Betriebsgelände: Warnstreik!

Bereits in der vorigen Woche ist das angekündigt worden: Verdi hat die Stoag-Beschäftigten für Dienstag, 29. September, zum Warnstreik aufgerufen.

Die Busse des städtischen Nahverkehrsunternehmen bleiben damit ab Betriebsbeginn, Dienstagmorgen gegen 4 Uhr, im Depot. Die Einsatzwagen für den Schülerverkehr und die Nachtexpress-Busse fahren ebenfalls nicht. Die Buslinien SB 97, 952, 953, 957 und 961 verkehren allerdings planmäßig. Auf der Trasse zwischen dem Hauptbahnhof Oberhausen und dem Bahnhof Sterkrade wird ein Shuttleverkehr eingerichtet.

Grundangebot auf der ÖPNV-Trasse

Damit gibt es also ein Grundangebot für die Fahrgäste zwischen Hauptbahnhof und Bahnhof Sterkrade. Der Revierflitzer der Stoag fährt ab 21 Uhr bis 2 Uhr des Folgetages (Mittwoch) im Norden der Stadt. Der reguläre Bus- und Straßenbahnbetrieb startet am Mittwoch mit Betriebsbeginn gegen 4 Uhr wieder. Die drei Kundencenter der Stoag sind am Dienstag planmäßig geöffnet.