Wendeplatz muss für 12.000 Euro neu gepflastert werden

Oberhausen Am Ende der Straße "Zur Eremitenklause" verleitet grau abgesetztes Pflaster zum Falschparken. Jetzt wird neu gepflastert.

Mit einem Missverständnis beim Parken räumt die Stadt in Kürze am Ende der Straße Zur Eremitenklause auf. Es geht um den Abschnitt, in dem die Straße wie ein Platz gestaltet ist, der an die Nachbarstraße Auf der Höchte grenzt. Die Bezirksvertretung Osterfeld hat beschlossen, dort auf 260 Quadratmetern Fläche die Pflastersteine austauschen zu lassen, für rund 12.000 Euro.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Auf dem Papier bleibt es dadurch bei 14 Stellplätzen für Pkw. Tatsächlich werden es aber "nur" noch 14 Stellplätze sein. Denn eine von der sonst roten Pflasterung sich absetzende graue Pflasterung verleitet Autofahrer bislang dazu, ihre Fahrzeuge auf Flächen abzustellen, die eigentlich dem Wenden dienen sollen. Wenn dort geparkt wird, muss bislang derjenige, der mit dem Wagen umkehren möchte, rückwärts setzen. Damit soll es aber bis Ende März ein Ende haben.

Pflaster wird getauscht

Wo die graue Pflasterung das Wenden bislang verhindert, weil sie als Parkfläche wahrgenommen wird, wird sie gegen rotes Pflaster ausgetauscht. Im nordwestlichen Randbereich gibt es graue Pflasterung, die beim Wenden nicht stört. In dieser Randlage, nach Südwesten verlängert, wird die graue Pflasterung neu verlegt, so dass es bei den offiziell 14 Stellplätzen bleiben kann. Durch das bislang "wilde" Parken gibt es in der Sackgasse bislang allerdings viel mehr Stellmöglichkeiten.

In der Bezirksvertretung wurde dazu nur ein Wunsch der SPD vorgetragen: Beim Umbau möge man darauf achten, dass Radfahrer künftig bei ihrer Fahrt nicht mehr von parkenden Autos behindert werden.