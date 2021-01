Die Werkstatt-Chefin ist eine begeisterte "Schrauberin"

Oberhausen Bei den Servicebetrieben Oberhausen leitet Andrea Dickmann das Werkstatt-Team. Die Begeisterung für ihren Job begann in der Kindheit.

Mit Andrea Dickmann hält eine Meisterin im Landmaschinenmechaniker-Handwerk die neuen Servicebetriebe Oberhausen (SBO) funktionstüchtig, denn: Die 47-jährige ist die Werkstattleiterin der SBO.

Die Fachfrau ist damit Chefin eines Teams von drei Gesellen und einer Gesellin sowie vier Azubis. Wer die große Werkstatthalle der SBO an der Straße Zum Eisenhammer betritt, erkennt sofort allerlei technische Ausstattung vom Radlader bis zum Handmähgerät. All das repariert das Werkstatt-Team tagtäglich, all das hält es in Schwung, damit die aus der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) hervorgegangene SBO ihren Job im gesamten Stadtgebiet von Oberhausen erledigen können, damit Parkanlagen gepflegt und Gebäude gemanagt werden.

Schon in Kindheitstagen entdeckte Andrea Dickmann ihre Begeisterung und ihr Talent fürs praktische technische Arbeiten, fürs "Schrauben" wie sie sagt. Kein Wunder: Der Vater war gelernter Schlosser und ließ die Tochter helfen und machen, so oft sich die Gelegenheit dazu bot. "Ja, und dann wollte ich unbedingt eine Berufsausbildung dazu absolvieren", erzählt Andrea Dickmann.

Wichtige Stationen miterlebt

Ab 1989 lernte die Mülheimerin also bei der Stadt Oberhausen in drei Jahren den Beruf der Kfz-Mechanikerin und arbeitete danach in der Landmaschinenwerkstatt in Nähe des Stadions Niederrhein. Fortan erlebte sie alle Stationen und wichtigen organisatorischen Veränderungen in diesem Bereich: Erst arbeitete sie direkt für die Stadt, dann für die WBO, dann für die OGM und jetzt seit dem 1. Januar 2021 für die SBO, also für den neu gegründeten Service-Eigenbetrieb der Stadt, der die Nachfolge der OGM GmbH angetreten hat.

Bereits seit 2018 - also schon zu OGM-Zeiten - ist Andrea Dickmann Werkstattleiterin. In jenem Jahr legte sie die Meisterprüfung auf der Meisterschule in Warendorf (Ostwestfalen) als Beste ihres gesamten Jahrgangs ab. Zudem war sie 2018 einzige Frau in Nordrhein-Westfalen unter den Prüfkandidaten für den Meistertitel im Landmaschinenmechaniker-Handwerk.

Flexibilität ist gefragt

All das erzählt sie ganz locker und fast nebenbei. Da kann man sich sofort vorstellen, dass sie ihr Werkstatt-Team sehr kompetent und ganz gelassen dirigiert. Flexibilität ist in ihrem Job gefragt. Oft muss man sich in der Werkstatt auf unvorhersehbare Situationen schnell einstellen, wenn zum Beispiel ein Gerät beim Außeneinsatz plötzlich defekt ist. Dann muss schnell Ersatz her oder eine zügige Reparatur geschehen.

"Mir macht mein Beruf nach wie vor sehr viel Freude", sagt Andrea Dickmann und lächelt dazu. Man glaubt es ihr sofort. Die Technikbegeisterung lässt ihre Augen funkeln und ihr Blick wandert durch die Werkstatthalle, wo an einer Wand sogar ein historischer Uralt-Rasenmäher zu bestaunen ist, den das Team gemeinsam hergerichtet hat.

Fuhrpark umetikettiert

In den ersten Wochen des neuen Jahres hatten Andrea Dickmann und ihre Mitarbeiter es vor allem mit der Umetikettierung des großen Fuhrparks zu tun - von OGM zu SBO lautete die Devise. Spätestens ab Februar tragen alle 152 ehemaligen OGM-Fahrzeuge das neue Logo der SBO. Dazu gibt es auch eine neue Internetseite unter https://sbo.oberhausen.de, die das gesamte Leistungsspektrum der SBO sowie die entsprechenden Ansprechpartner darstellt. Die sympathische Werkstattmeisterin ist bestimmt mit dabei.