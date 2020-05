Wohnen am Centro – eine große Chance für Oberhausen

Oberhausen. In direkter Nachbarschaft zum Centro soll ein großes neues Wohnquartier für bis zu 3500 Menschen entstehen. Eine große Chance für Oberhausen.

Da kauft ein Immobilien-Unternehmen eine riesige Fläche in bester Lage einer Freizeit-Shopping-Entertainment-Metropole – und versemmelt so ziemlich alle Chancen, die sich dadurch bieten. Ein Lebensmittel-Discounter hier, ein Baumarkt da: Die häppchenweise Vermarktung des Stahlwerksgeländes an vergleichsweise unspektakuläre Anbieter sorgte jahrelang für Frust und Ärger.

Doch nun scheint ein neuer Wind aus Nordirland nach Oberhausen zu wehen. Man hat das Gefühl, Euro Auctions kümmere sich nun um den Standort am Brammenring. Den ersten Anhaltspunkt gab es vor wenigen Wochen: Für ein geplantes Brautmodencenter geht das Unternehmen als Bauherr selbst ein Risiko ein statt das Projekt sich selbst zu überlassen. Nun plant Euro Auctions mit der Stadt ein neues Wohnquartier, dessen Ausmaße allen Beteiligten wohl erst in den kommenden Monaten klar werden.

Der Stadt bietet sich hier eine immens große Chance. Mit der gleichen Beharrlichkeit, mit der die Stadtspitze offenbar den nordirischen Eigentümer zurück ins gemeinsame Boot geholt hat, muss es nun weiter gehen.