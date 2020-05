Wunderbares an der Wunderschule: Der Schulgarten gedeiht

Oberhausen. Was 2019 mit großem Engagement begonnen wurde, trägt nun Früchte. „Wundergrün“ hat sich zu einer kleinen Oase in Oberhausen-Lirich gemausert.

Der Schulgarten der Wunderschule in Oberhausen-Lirich hat sich bereits zu einem kleinen Paradies für Fauna und Flora entwickelt. Dieses positive Zwischenbilanz zieht das Team der Grundschule mit Blick auf das neu entstandene, grüne Areal an der Wunderstraße.

Vor einem Jahr begann ein Team der Wunderschule mit Kindern, Eltern und Lehrerin Barbara Meister den vormals monotonen und tristen Vorgarten in eine farbenfrohe und naturbelassene, kleine Stadtoase zu verwandeln. Ursprünglich hatten die Projekt-Initiatoren geplant, das gesamte grüne Vorhaben bereits 2019 umzusetzen. Eine Bodenprobe Anfang 2019 ergab jedoch, dass das Erdreich stark mit Blei und Cadmium belastet sei. Aus diesem Grund mussten die Pläne entsprechend verändert werden. Drei Kubikmeter frischer Mutterboden lieferten die Grundlage für den Projektstart.

So wurden im Sommer 2019 zunächst zwei mit unbelastetem Mutterboden ausgestattete Hochbeete gebaut und mit Gemüsesorten, Kräutern und essbaren Blüten versehen: Wildtomaten, Olivengurken, Haferwurzel und Mangold – das ist nur eine kleine Pflanzenauswahl aus dem prächtigen Schulgarten-Bewuchs. „Alles gedieh auf Anhieb wunderbar! Besonders die Kürbisse und die Wildtomaten wucherten üppig und trugen zahlreiche Früchte“, heißt es von der Wunderschule. So seien die Wildtomaten inzwischen ein sehr beliebtes Nasch-Gemüse für die Schulkinder.

Nachhaltig und insektenfreundlich

Die neuen Hochbeete wurden im Jahr 2019 mit vielen fleißigen Helfern bepflanzt. Foto: Wunderschule / Handout

Zusätzlich sei der Garten nachhaltig und insektenfreundlich umgestaltet worden. So seien ein Thermo-Komposter und ein Wassertank aufgestellt worden – und es entstanden ein Totholzbeet, ein kleiner Lesesteinhaufen, ein Sandbienenbeet, eine Benjeshecke und vielseitig bepflanzte Staudenflächen. Biene & Co. sollen hier auf ihre Kosten kommen: Stets wurde darauf geachtet, dass Insekten vom Frühjahr bis zum Herbst ausreichend Blühpflanzen und an verschiedenen Stellen kleine Wasserstellen vorfinden. Zahlreiche Wildstauden ergänzen das leckere Insektenbuffet. Im Herbst 2019 pflanzten die Wundergärtner abschließend noch einheimische Sträucher und Zieräpfel.

Erfolgreich bei der Klima Challenge Ruhr Der Schulgarten der Wunderschule nahm erfolgreich an der Klima Challenge Ruhr teil und erhielt von dort eine finanzielle Unterstützung. Zudem erhielt die Umgestaltung des Vorgartens einen Preis als „Schmetterlingsgarten“ in Form einer Plakette und einer Urkunde. Diese wurden im November 2019 von Sarah Bölke (Nabu NRW) und Willi Wülbeck als Schirmherr der Aktion überreicht.

Der Frühling 2020 zeigt nun, was hier alles geleistet wurde: „Nach einem Jahr kann man nun sehen, wie schön und üppig sich der Garten entwickelt hat“, freuen sich Kinder, Eltern und Lehrer. Die verschiedenen Gartenbereiche seien mit farbig gestalteten Schildern versehen worden und der Schulgarten habe nun endlich einen Namen: „Wundergrün“!

Das Schulteam zieht diese grüne Erfolgsbilanz: „Dieses kleine Fleckchen Erde in Lirich zeigt, wie auch in einer Stadt monotone Flächen in kurzer Zeit in naturnahe Oasen für Tier und Mensch verwandelt werden können.“ Der Vorgarten sei für Besucher von der Straße aus voll einsehbar und die sehr willkommenen Zaungäste können hier nicht nur Pflanzen bestaunen, sondern direkt am Gartenzaun auch Frühlingsgedichte und kurze Infotexte entdecken.