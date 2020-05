Zentrum Altenberg: Düsterdisco mit DJ Alexx Botox als Stream

An der Hansastraße steht das Kultur- und Discoleben trotz Corona nicht still.

Oberhausen. In Corona-Zeiten zieht es Kultur, Konzerte und Disco verstärkt ins Netz. Das Zentrum Altenberg zeigt’s.

Zuletzt hat sich die Oberhausener Pop-Band Captain Disko über das Internet ihren Fans gezeigt – nun legt das Zentrum Altenberg nach.

Normalerweise trifft sich die dunkle Musik-Szene an den Donnerstagen zur Düsterdisco an der Hansastraße. Da die Tanzflächen weiter stillstehen müssen, wird der Discoabend mit Musikrichtungen wie EBM, Dark-Wave und Gothic am Donnerstag, 7. Mai, ab 20 Uhr auf die sozialen Netzwerke im Internet verlegt. Der bekannte Altenberger Diskjockey Alexx Botox wird während der zweistündigen Übertragung aus der Kulturstätte am Plattenteller zu sehen und hören sein.

Auch Kabarett geht ins Netz

Ebenfalls ohne Live-Zuschauer soll die Kabarett-Show „Nachgewürzt“ am Freitag, 8. Mai, ab 20 Uhr über die Bühne gehen. Das Programm wird mit Christian Hirdes, Benjamin Eisenberg, Marco Jonas Jahn und Matthias Reuter starten. Die Übertragungen können Internet-Nutzer über www.youtube.de/zentrumaltenberg verfolgen. Es darf gespendet werden.