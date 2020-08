Zeugen gesucht für Streit auf der Bahnhofstraße in Sterkrade

Oberhausen. Ein Radfahrer und ein Passant gerieten auf der Bahnhofstraße aneinander – wie das genau ablief, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall auf der Bahnhofstraße in Oberhausen-Sterkrade, bei dem ein Radfahrer und ein Passant beteiligt waren.

Am Dienstag, 11. August, gegen 10 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße zu dem entsprechenden Geschehen. Es entwickelte sich laut Polizei ein Streit zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der Radfahrer (48) fuhr in der dortigen Fußgängerzone, und zwar in der Nähe eines Schuhgeschäftes in Höhe der Hausnummer 30. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, durch einen Fußgänger vom Fahrrad gestoßen worden zu sein. Er habe sich dabei leicht verletzt; der Radfahrer erstattete Strafanzeige.

Der betreffende Fußgänger (74) erklärte, er hätte sich durch den Radfahrer erschreckt und möglicherweise die Arme schützend erhoben. Der Radfahrer sei danach abgestiegen und nicht gestürzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen sucht nun dringend Zeugen unter 0208 8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de