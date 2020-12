Zu Weihnachten gehen Oberhausener Kirchengemeinden online

Oberhausen Das Fest rückt näher. Youtube und Zoom werden an den Festtagen zu wichtigen Medien für die christlichen Gemeinden in Oberhausen.

Die Kirchengemeinden in Oberhausen blicken auf ein Weihnachtsfest ohne Präsenzgottesdienste. Online-Sendungen sind stattdessen angesagt.

So werden bis zum 10. Januar auch in der Evangelischen Auferstehungskirche in Osterfeld keine Präsenzgottesdienste gefeiert. Ebenso ist ein für Heiligabend geplanter Rundgang um die Kirche von der Gemeinde "schweren Herzens" auf ein Minimum beschränkt worden, wie es heißt. Interessenten können unterdessen weiterhin die Krippen von Propst Wehling in den Fenstern des Gemeindezentrums an der Vestischen Straße betrachten (mit Maskenpflicht!).

Wer am Heiligenabend zwischen 15 und 18 Uhr zur Kirche an der Vestischen Straße 86 kommt, erhält eine Weihnachtsgeschichte und ein Licht. Auf der Webseite der Gemeinde www.kirche-osterfeld.de findet sich der Link zu einem Youtube-Kanal. Dort wird an Heiligabend ein Weihnachtsgottesdienst aus der Auferstehungskirche eingestellt und es werden immer wieder Texte, Videos und Grüße gesendet.

Am 31. Dezember um 18 Uhr feiern katholische und evangelische Christen in Osterfeld zusammen einen Gottesdienst zum Jahreswechsel – als Zoom-Treffen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich per Mail an unter matthias.feldmann@pankratius-osterfeld.de.

Blick nach St. Clemens

Auch in St. Clemens Sterkrade gehen die Christen online - hier einige Beispiele dazu mit Blick auf Weihnachten 2020.

Digitale Gottesdienste am Heiligen Abend:

Die Christmette aus der Pfarrkirche St. Clemens wird ab dem 24. Dezember auf dem Youtube-Kanal der Stadtkirche Oberhausen verfügbar sein. Propst Dr. Peter Fabritz feiert diesen Gottesdienst: https://www.youtube.com/c/StadtdekanatOberhausen

Die Familienchristmette aus der Gemeinde Liebfrauen wird ebenfalls auf dem Youtube-Kanal der Familienkirche St. Clemens verfügbar sein. Pastor Hans-Jürgen Vogel feiert diesen Gottesdienst: https://www.youtube.com/channel/UCGDzQ6U-esTbDF8mks0tNhw

Das Krippenspiel in der Gemeinde St. Clemens ist aufgezeichnet worden. Es ist gerahmt von einem kurzen Wortgottesdienst. Ab dem 24. Dezember, 14 Uhr, ist es unter folgendem Link abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=UiM8wOmVRJs&feature=youtu.be

Seit Beginn des Advents finden Familien-Wortgottesdienste im Internet statt. Gemeindereferentin Melanie Malitius feiert einen Gottesdienst für Familien mit Kindern ab dem Grundschulalter auf dem Youtube-Kanal der Familienkirche:

https://www.youtube.com/channel/UCGDzQ6U-esTbDF8mks0tNhw

Auch für die Kleinsten steht ein Wortgottesdienst für den Heiligen Abend auf dem Youtube-Kanal der Familienkirche zur Verfügung. Gemeindereferentin Stefanie Alders feiert diesen Gottesdienst: https://www.youtube.com/channel/UCGDzQ6U-esTbDF8mks0tNhw