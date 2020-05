Zwei weitere Corona-infizierte Oberhausener verstorben

Oberhausen. Zwei ältere Senioren aus Oberhausen, die sich mit Corona infiziert hatten, haben es bedauerlicherweise nicht geschafft: Sie sind nun gestorben.

Im Vergleich zu anderen Großstädten der Region hat Oberhausen zwar relativ wenig Todesfälle von Corona-infizierten Patienten zu beklagen, doch nun muss die Stadt erneut melden, dass zwei weitere Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben sind.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine 86-jährige Frau und einen 93-jährigen Mann. Weitere Angaben macht die Stadt aus Datenschutzgründen nicht. Sie weist nur daraufhin, dass nach dem Infektionsschutzgesetz sowohl Todesfälle gezählt werden, die an Corona gestorben sind, als auch solche, die mit Corona gestorben sind. Insgesamt gingen so elf Todesfälle in die Corona-Statistik ein. Zum Vergleich: Die mehr als doppelt so große Stadt Essen musste bisher 41 Corona-Tote registrieren.