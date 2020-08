Klassik Zweite Sommerserenade bringt Flötentöne in den Schlosshof

Oberhausen. Als Streichquintett spielen Musiker des Sinfonieorchesters Ruhr am 22. August mit der Flötistin Zlata Velinova ein erfrischendes Klassikprogramm.

Nach dem erfolgreichen „ersten Streich“ vor einer Woche bietet das Sinfonieorchester Ruhr im Hof des Schlosses Oberhausen am Samstag, 22. August, um 18.30 Uhr eine zweite „Sommerserenade“ mit einem erfrischendem musikalischem Cocktail aus Barock, Klassik und Romantik.

Der Einlass zur Serenade ist ab 18 Uhr an beiden Zugängen zum Schlossinnenhof. Jeder Besucher wird gebeten, sich eine Sitzgelegenheit mitzubringen und wird dann von einem Servicemitarbeiter gemäß der erforderlichen Abstandsregeln platziert. Der Schlossinnenhof bietet für die jetzt zulässige Zahl von maximal 150 Zuschauern ausreichend Platz, so dass jeder Besucher sich absolut sicher fühlen kann.

Entspannter Konzertgenuss: Der Schlosshof bietet für maximal 150 Zuschauer reichlich Sonnen- oder Schattenplätze. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Das von der Mülheimer Cellistin Carolin Schröder gegründete Sinfonieorchester Ruhr lädt erneut in kammermusikalischer Besetzung zu einem sommerlichen Konzertgenuss mit Mozarts Flötenquartett in D-Dur sowie Werken von Antonio Vivaldi, Giacomo Puccini, Ludwig van Beethoven und Franz Léhar. Neben dem bewährten Streichquintett musiziert auch die Flötistin Zlata Velinova.

Klang der Flöte „wie gemacht“ für den Schlosshof

„Ich bin sehr froh über den großen Erfolg der ersten Serenade“, sagt Carolin Schröder, „vor allem weil wir jetzt die Möglichkeit haben, die Flötenkollegin mit dazu zu nehmen. Wir hatten tolles Wetter und ein tolles Publikum.“ Der Klang der Flöte, meint die Organisatorin der Serenaden, sei „wie gemacht für ein Open Air Konzert im Schlossinnenhof.“

Die Dauer des Konzertes beträgt rund 70 Minuten ohne Pause. Bei Regenwetter beginnt die Serenade zur selben Uhrzeit an einem alternativen, geeigneten Ort, den die Sinfoniker rechtzeitig bekanntgeben wollen.

Die geplante Serenade darf gemäß der allgemeinen Coronaschutzbestimmungen nur unter strengen Auflagen stattfinden. Daher bitten die Veranstalter dringend, sich vorher anzumelden, am besten per Mail an c.schroeder@piatschello.de oder unter 0173 273 9717 und Karten für 10 Euro zu erwerben.