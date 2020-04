Zweiter VR-Park am Centro: Jurassic World an der Marina

Oberhausen. Nicht nur an der Centro-Promenade entsteht ein Virtual-Reality-Park, sondern auch an der Marina Oberhausen. Das steckt hinter „7th Space“.

Der neue Virtual-Reality-Park des US-Anbieters „The Void“ wird von Fans der virtuellen Unterhaltung an der Oberhausener Centro-Promenade schon gespannt erwartet. Doch es entsteht in unmittelbarer Umgebung eine zweite Attraktion, die mit VR-Brillen funktioniert – der Anbieter „7th Space“ zieht an die Heinz-Schleußer-Marina.

Das Unternehmen aus Langenfeld hat über Jobbörsen bereits nach Personal gesucht. Auch äußerlich befinden sich die Bauarbeiten an dem neuen Ladenlokal im Endspurt. An der Außenfassade prangt weiträumig Werbung, durch die Glasscheiben am Hafenbecken können Kiebitze bereits eine Theke für einen fertigen Bistrobereich erkennen.

Virtuelle Abenteuer neben dem Hafenbecken

Der VR-Park soll in das Gebäude einziehen, in dem bereits die Trampolin-Halle „Tiger Jump“ ansässig ist. Vorher probierten sich hier die Miniatur-Eisenbahnwelt und das Spionagemuseum. Auf der Außenfläche wirbt der Anbieter nun mit verschiedenen Themen für seine Virtual-Reality-Attraktionen, die sich teils an bekannten Kinofilmen oder Computerspielen orientieren.

Die neue Virtual-Reality-Attraktion „7th Space“ wirbt an der Marina, Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

So prangt bereits das Logo von „Jurassic World“, der Abenteuerfilm-Fortsetzung von Steven Spielbergs Klassiker „Jurassic Park“, über dem Eingangsbereich. Aber auch Spielehits wie „Angry Birds“ sind auf dem Gebäude neben dem Sea-Life-Aquarium zu sehen.

Virtual-Reality-Park öffnet bereits in Langenfeld

Bei Virtual-Reality-Parks können die Nutzer über passende VR-Brillen in virtuelle Welten eintauchen und sich dort bewegen. Auch Escape Rooms, also Räume, in denen die Nutzer alleine oder im Team verschiedene Aufgaben lösen müssen, sind dabei.

„7th Space“ öffnet bereits in Langenfeld ein 1500 Quadratmeter großes Ladenlokal und erarbeitet momentan neben Oberhausen auch in Dresden und Düsseldorf neue Standorte. Wann der Abenteuerpark von „7th Space“ an der Marina Oberhausen eröffnen kann, wird wesentlich mit dem weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie und den auferlegten Einschränkungen für die Freizeitindustrie zusammenhängen.