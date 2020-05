Alpen Keine öffentlichen Messen in St. Ulrich bis 17. Mai

Alpen. Die Feier von öffentlichen Gottesdiensten in NRW ist unter Einhaltung umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen wieder möglich. In der Katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich werden die Türen der Gotteshäuser jedoch bis einschließlich 17. Mai weiter geschlossen bleiben. „Wir haben uns nach Abstimmung mit dem Arbeitsgremium Covid-19 dagegen entschieden, um auch hier die Gefahr einer Ansteckung zu reduzieren“, sagte der Leitende Pfarrer Dietmar Heshe.

Somit werden weiterhin keine Tauffeiern, Hochzeiten, Ehejubiläen und Seelenämter gefeiert. Auch die geplanten Maiandachten entfallen. Heshe: „Für viele von uns ist das ein schmerzlicher Verzicht, aber der Schutz der Gesundheit geht vor.“ Zum persönlichen, privaten Gebet seien die Kirchen aber geöffnet. Die Zeiten sind: Pfarrkirche St. Ulrich: Montag bis Freitag 15 bis 17 Uhr, Samstag 15 Uhr bis 18 Uhr, Sonntag 8 bis 12 Uhr; St. Mariä Himmelfahrt, St. Nikolaus, St. Peter, St. Vinzenz und St. Walburgis: Samstag 15 bis 18 Uhr, Sonntag 9 bis 12 Uhr. Nach Möglichkeit übernehmen die Seelsorgerinnen sowie Seelsorger die Kirchenaufsicht und stehen zum Gespräch bereit.

Mit Verlusten verbunden

Heshe teilte weiter mit, dass das abendliche Glockenläuten um 19.30 Uhr bis zum Ende der Einschränkungen fortgeführt werde. Er wies überdies daraufhin, dass weiterhin die Pfarrheime für alle Gruppierungen und Verbände geschlossen seien. Dies betrifft auch die Büchereien. Ausleihwünsche werden per E-Mail und telefonischer Absprache ermöglicht. Abgesagt wurden die Fronleichnam-Gottesdienste und Prozessionen am 11. Juni in Veen sowie Büderich.

Heshe: „Derzeit überlegen wir eine alternative Form für die Gestaltung dieses besonderen Feiertags und werden zu gegebener Zeit informieren.“

Unterstützung ermöglichen

Der Pfarrer gab zudem bekannt: „Für manch einen ist die Corona-Pandemie auch mit finanziellen Verlusten verbunden. Bedingt durch Kurzarbeit, Verdienstausfall, Verlust des Arbeitsplatzes können Menschen unvermittelt in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Caritaskonferenz St. Ulrich informiert darüber, dass Gemeindemitglieder, die hiervon betroffen sind, eine erste finanzielle Unterstützung erhalten können.“

Ansprechpartner sind Horst-Jürgen Loth (Tel. 02802 6625) oder das Pfarrbüro (Tel. 02802 8002800). „Kurzfristig und unbürokratisch soll eine erste Unterstützung ermöglicht werden.“