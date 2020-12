Alpen: Polizeieskorte brachte den Impfstoff ins Marienstift

Alpen. Um 8.01 Uhr nahm Geschäftsführer Andreas Heßeling die Kühlbox an, am frühen Abend waren 105 Bewohner und rund 150 Mitarbeiter geimpft.

Da der Biontech-Impfstoff ein noch knappes, sehr gefragtes und damit ziemlich wertvolles Gut ist, wurde er am Dienstagmorgen mit Polizeieskorte im Altenpflegezentrum Marienstift an der Ulrichstraße angeliefert. Um exakt 8.01 Uhr nahm Geschäftsführer Andreas Heßeling die Kühlbox in Empfang. Die Anspannung war enorm. Doch alles nahm seinen generalstabsmäßig vorbereiteten Lauf. Der Plan ging auf. Am frühen Abend waren 105 Bewohner und rund 150 Beschäftigte geimpft. Und es war sogar noch was übrig für Besucher der Tagespflege, die eigentlich gar nicht auf der Liste gestanden hatten. Am Abend hatten 331 Menschen den vielfach herbei gesehnten Pieks hinter sich.

Hochsensible Aufgabe

Zunächst war das Team um Apothekerin Claudia Hackstein gefordert, die die tiefgekühlten Impfdosen spritzfähig aufbereiten mussten. „Eine hochsensible Aufgabe“, so Heßeling. Nach einer Stunde konnten die Ärzte Christian Dietze, Tanno Müller sowie Carl Wilhelm Schulz und ihre Helfer mit der Arbeit am Patienten beginnen. „Alle Mediziner sind im Haus bekannt“, so Heßeling, „das macht vieles einfacher.“

Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, war ausgeprägt. Bei den Bewohnern lag sie bei 99 Prozent, von den Beschäftigten nahm ein Viertel „aus unterschiedlichen Gründen“ nicht teil. Der Geschäftsführer und seine Frau Agnes als Pflegedienstleiterin gingen mit gutem Beispiel voran. „Man spürt die Nadel fast gar nicht“, so Andreas Heßeling. „Das haben mir auch unsere Bewohner immer wieder bestätigt.“ Nach den stressigen Weihnachtstagen erlebte man schon am Mittag einen „richtig glücklichen“ Geschäftsführer: „Einfach toll, wie alle mitziehen. Es läuft wie am Schnürchen.“

"Eine ganz konkrete Perspektive"

Auch wenn erst sieben Tage nach dem zweiten Impfdurchgang, der in den nächsten drei Wochen ansteht, Immunität hergestellt sein wird, ist Heßeling davon überzeugt, „dass wir, unsere Bewohner und Besucher nun mit einem ganz anderen Gefühl im Haus unterwegs sein werden“. Es würden zwar weiter Masken getragen, aber dahinter werde bei den allermeisten eine Spur Erleichterung durchscheinen. Es gebe wieder „eine ganz konkrete Perspektive“.

Auch der Träger von Haus Sebastian ging mit gutem Beispiel voran: Hans-Jürgen Brunngraber war am Dienstagmorgen der erste „Patient“, der seinen Ärmel hoch krempelte und sich im Alten- und Pflegeheim an der Dickstraße gegen Covid19 impfen ließ. Die 74 Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung und viele Mitarbeitende wie Pflegekräfte taten es ihm gleich: Alle wollten sich impfen lassen gegen das Virus, das weltweit schon so viele Todesopfer gefordert hat.

In Veen ist die Polizei ab 7 Uhr verstärkt Streife gefahren, um zu verhindern, dass die Lieferung gestohlen wird. Punkt 7.30 Uhr wurden auch im Haus Sebastian 190 Impfdosen der Firma Biontech sicher übergeben, berichtete der neue Leiter, Marc Brunngraber (26). Die Impfdosen wurden in einem Kühlschrank transportiert, der Alarm schlägt, wenn die Temperatur zu hoch klettert. Um 8 Uhr fuhr ein mobiles Impf-Team vor, besetzt mit vier Fachkräften. Einer von ihnen war Team-Chef Martin Raiber, pensionierter Arzt aus Wesel. Der Impfstoff musste auch hier zunächst aufbereitet werden. Ab 12 Uhr konnte im Haus Sebastian mit dem Impfen begonnen werden.

Einverständniserklärung musste unterschrieben werden

Alle, die sich impfen lassen wollten, mussten vorher eine Einverständniserklärung unterschreiben. Nach dem „Pieks“ bekamen sie ein Zertifikat, in Amtsdeutsch ein „Ersatzformular zur Dokumentation der durchgeführten Impfung“. Anhand des Formulars überträgt der Hausarzt später die Impfung in den Impfpass.

Am Dienstag, 19. Januar 2021, wird das mobile Team ein zweites Mal nach Veen kommen und die Impfung wiederholen. Eine Woche später gelten alle, die zwei Impfungen haben, als immun gegen das Coronavirus. Kirstin Brunngraber von der Geschäftsführung war hochzufrieden mit dem Ablauf: „Alle Bewohner waren gut vorbereitet.“ Das Impfteam habe professionelle Arbeit abgeliefert.

In der ersten oder zweiten Januar-Woche, so schätzt Marc Brunngraber, würden auch die 76 Bewohner von Haus Schöneck in Labbeck gegen Corona geimpft.

Es gibt also Licht am Ende des langen Corona-Tunnels.