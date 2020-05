Alpen und Rheinberg: Positive Handy-Impulse für jeden Tag

Alpen. Wer sich beim „Farbenspiel“ der katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich angemeldet hat, der wacht seit einigen Tagen jeden Morgen mit einem positiven Impuls auf dem Handy auf. Dies können Texte, Gebete, Videoclips, Lieder oder kreative Mitmach- und Gestaltungsideen sein. „Farbenspiel“ ist eine Whatsapp-Aktion für Menschen aller Altersgruppen, die Leben und Glauben miteinander teilen wollen. Jeden Tag erhalten sie eine kurze Nachricht per Messenger.

„Wir möchten den Menschen das Gefühl geben, dass sie auch in dieser herausfordernden Zeit nicht alleine sind. Die Nachrichten sind zwar religiös, aber weit gefasst, damit wir viele unterschiedliche Menschen erreichen können“, erklärt Pastoralreferentin Andrea van Huet. Die Idee stammt aus der Kirchengemeinde. Sie hatte zu Ostern Boxen mit Texten und Gebeten an Gläubige verschickt. „Das wurde sehr gut angenommen. Nach Ostern haben wir uns dann gefragt, was wir jetzt machen. Corona ist schließlich noch nicht vorbei“, so van Huet.

Im Zeichen einer Regenbogenfarbe

Eine ähnliche Whatsapp-Aktion gibt es bereits seit einigen Jahren zur Fastenzeit – mit großem Erfolg. Die Alpener Kirchengemeinde hat diese Aktion nun in Kooperation mit den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) und dem Kamp-Lintforter St. Bernhard-Hospital ausgeweitet. Binnen kürzester Zeit haben sich bereits knapp 300 Teilnehmer angemeldet. Dabei muss man nicht zwingend Mitglied in der Kirchengemeinde sein. „Wir haben sogar einen Teilnehmer aus Mainz“, erzählt van Huet stolz.

Das Motto „Farbenspiel“ ist an die Farben des Regenbogens – dem verbindenden Symbol zwischen Gott und der Menschheit – angelehnt. Jede Woche steht im Zeichen einer Regenbogenfarbe und hat damit ein anderes Thema. Los ging es in dieser Woche mit der Farbe Rot. Themen, wie Liebe oder Herz bestimmten die Impulse.

Ein Liebeslied verschickt

Als Mitmachaktion sollte zum Beispiel ein Liebesbrief für eine Person, die einem besonders am Herzen liegt, geschrieben werden. Jeden Sonntag wird ein Gedanke zum Evangelium geschickt. Montags folgt ein Lied oder ein Clip zum Weiterdenken. Am letzten Montag wurden zum Beispiel Gedanken zum Liebeslied „Ich lass‘ für dich das Licht an“ von Revolverheld verschickt.

An den restlichen Wochentagen folgen Geschichten, Gedichte oder Aktionen, an denen die Teilnehmer auch Fotos an die Gemeinde senden können. Sieben Regenbogenfarben, also sieben Wochen lang, geht die Whatsapp-Aktion.

Die Nummer speichern

Gestaltet werden die Nachrichten in dieser Zeit von Yvonne Evers, sozialer Dienst der CWWN, Standort Rheinberg, Diakon Heinz Balke, Seelsorger im Krankenhaus St. Bernhard, Kamp-Lintfort sowie den drei Pastoralreferentinnen aus St. Ulrich Alpen: Anne Goertz, Andrea van Huet und Katharina van Meegeren. Zwischen sechs und acht Uhr morgens verschicken sie die Nachrichten.

Wer die Impulse erhalten möchte, schickt zur Aktivierung eine Whatsapp-Nachricht mit „Start Farbenspiel“ an die Telefonnummer 0163/2784095. Wichtig ist, dass diese Telefonnummer anschließend im Handy eingespeichert wird, damit die Nachrichten empfangen werden können. Ein Ein- und Ausstieg ist jederzeit möglich.