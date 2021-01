Amplonia führt virtuell durch die Schule

Rheinberg. Weil Corona einen Tag der offenen Tür nicht zulässt, bietet das Amplonius-Gymnasium einen alternativen Rundgang an.

„Hallo, ich heiße Amplonia, und ich helfe dir, dich hier zurechtzufinden“ – das sind die freundlichen Begrüßungsworte eines braunhaarigen Mädchens mit dickem „A“ auf dem blauen T-Shirt. Das A steht für Amplonia, die virtuell gezeichnete Figur, die Gäste am PC, am Tablet oder am Smartphone mitnimmt auf einen virtuellen Rundgang durch das Amplonius-Gymnasium. Dabei kann man die Schule erkunden, kennenlernen und vieles entdecken. Es geht bis in die letzten Ecken und Winkel. „In echt“ ist das derzeit coronabedingt überhaupt nicht möglich. Der Schulbetrieb an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße läuft auf kleinster Flamme, die Schüler bleiben zu Hause und werden per Video-Konferenz auf Distanz unterrichtet.

„Normalerweise hätten wir schon am 9. Januar unseren Tag der offenen Tür veranstaltet“, erzählt Schulleiter Marcus Padtberg. „Der ist sehr wichtig für uns, weil dann die Viertklässler mit ihren Eltern kommen, um sich vor Ort über unsere Schule zu informieren. Die Kinder also, von denen wir hoffen, dass sie bei uns angemeldet werden und ab August nach den Sommerferien als Fünftklässler unsere Schule besuchen.“

Diesmal aber ist der Tag der offenen Tür ein Satz mit x – wird nix, Corona lässt das nicht zu. „Als sich das im Dezember abzeichnete, haben wir begonnen, nach einer Alternative zu suchen“, so Padtberg, der das Gymnasium inzwischen im siebten Jahr leitet.

Ein arbeitsintensives Abenteuer

Schnell war die Idee eines virtuellen Rundgangs geboren und ebenso schnell waren auch zwei Lehrerinnen gefunden, die bereit waren, sich mit Amplonia an ihrer Seite in dieses arbeitsintensive Abenteuer zu stürzen. Jennifer Kuschel, die Erdkunde, Deutsch und Informatik unterrichtet, und Stefanie Breit (Geschichte und Deutsch) legten los und wurden dabei von Lukas Spitzer, einem ehemaligen Schüler und IT-Fachmann, unterstützt.

Und auch vom Förderverein der Schule, wie Marcus Padtberg unterstreicht: „Der Verein hat uns die Software bezahlt, die wir für das Projekt benötigten.“ Es wurden Fotos geschossen und kleine themenbezogene Videofilmchen gedreht, die man während des Rundgangs anklicken kann.

So empfängt Amplonia die Besucher nun auf dem Schulhof. Dann geht es durch den Haupteingang, und die Entdeckungstour kann beginnen: in den Keller mit Mensa, in die untere Etage, in die obere Etage, ins Büro des Schulleiters – mit eingebautem Grußwort –, ein Blick ins Lehrerzimmer, ein kurzer Stopp im Sekretariat, ein Abstecher ins Unter- und Mittelstufen-Büro, wo Unterstufenkoordinator Ulrich Mader sich vorstellt – und das alles mit Erläuterungen von Amplonia.

Auch über Mathe-Raum, Medienscouts und Fairtrade-Abteilung gibt es Informationen mit Videos. Im naturwissenschaftlichen Trakt finden sich Räume für Physik, Informatik, Biologie und Chemie. Sport- und Pausenhalle wurden ebenso wenig vergessen wie der Kultpool unter der Sporthalle – das alte Lehrschwimmbecken, umgebaut zum Schultheater.

„Der virtuelle Rundgang war mit einem riesigen Arbeitsaufwand verbunden“, berichtet Marcus Padtberg anerkennend. „Die beiden Kolleginnen haben nicht nur eine Nachtschicht geschoben, um das alles hinzukriegen. Dafür sind wir alle sehr dankbar.“ Erste positive Reaktionen blieben nicht aus. Lob für das Online-Angebot gibt es von Eltern, aber auch von Lehrern und Lehrerinnen der Grundschulen.

Marcus Padtberg spricht auch gerne über den Distanzunterricht. „Der läuft bei uns wirklich super“, schwärmt er. „Dabei ist mir bewusst, dass wir in einer sehr privilegierten Situation sind. Die meisten Eltern unserer Gymnasiasten statten ihre Kinder mit guten Rechnern aus, so dass sie dem Unterricht gut folgen können.“ Selbst die Unterrichtsbesuche der Fachleiter finden per Videoübertragung statt.

Padtberg glaubt, dass sich durch die spezielle Corona-Situation der Verlust an Lernstoff, den die Schüler nach Lehrplan als Input bekommen müssen, in Grenzen halte. Auch um die Abiturienten mache er sich wenig Sorgen. „Die Stufe ist gut vorbereitet“, ist der Oberstufendirektor überzeugt, dass das gebotene Pensum absolviert wird. „Da steht durch die besonderen Umstände kein Abitur auf dem Spiel.“

Sehr schlechte Internetverbindung

Rundgang: Den virtuellen Rundgang findet man auf der Seite www.amplonius.de. Die Navigation erfolgt über in die Präsentation eingebaute Pfeile.

Internet: Der Distanzunterricht läuft gut – daran lässt der Leiter des Amplonius-Gymnasiums keinen Zweifel. Er läuft aber auch deshalb gut, weil alle Schüler und fast alle Lehrer von zu Hause aus agieren. Der Direktor: „Die Internet-Verbindungen an unserer Schule sind, gelinde gesagt, eine Katastrophe.“ Der Stadt als Schulträgerin mache er da keine Vorwürfe. Padtberg: „Das ist Sache des Netzanbieters. Dafür kann die Stadt nichts.“