Anwohner in Rheinberg müssen für Straßenbau blechen

Das sorgt für viel Ärger: Weil die Arbeiten an der Xantener Straße in Rheinberg umfangreicher waren als geplant, müssen die Anlieger zahlen.

Rheinberg. Noch regelt eine Baustellenampel den Verkehr auf der Xantener Straße. Lange dürfte das aber nicht mehr der Fall sein, die Bauarbeiten befinden sich auf der Zielgeraden. Seit August des letzten Jahres erneuerte der Energieversorger Enni zwischen Rheinstraße und Kanalstraße insgesamt 300 Meter Gasleitung. Im Anschluss wurde an der Hauptverkehrsstraße der Geh- und Radweg saniert. Bis auf einen schmalen aufgerissenen Streifen am Straßenrand, sind die Arbeiten abgeschlossen. Klingt eigentlich super, ist es für die Anwohner aber nicht.

Sie sollen nun doch an den Kosten für die Baumaßnahme beteiligt werden. Straßenbaubeiträge fallen an, weil bei der Sanierung des östlichen Rad- und Gehweges der Xantener Straße zu Beginn der Ausschachtungsarbeiten festgestellt wurde, dass die Schottertragschicht nur in einer ganz dünnen Schicht Hochofenschlacke vorhanden war. Darauf konnte kein fachlich korrekter Pflasterbelag eingebaut werden. Somit musste neben einer tieferen Ausschachtung eine ordnungsgemäße Schottertragschicht aufgetragen werden, um darauf das Pflaster zu verlegen.

Nicht informiert

Das setzte sich auf der ganzen Länge vom Pflegezentrum Am Wiesenhof bis zur Bäckerei Bergmann fort. Dieser umfangreichere Ausbau hat zur Folge, dass die Bauarbeiten nicht als reine Unterhaltungsmaßnahme eingeordnet werden können, sondern eine investive Erneuerung ist. Dies betreffe auch die ausgeführten Arbeiten auf der westlichen Straßenseite. Diese Leistungen müssen in die Beitragsberechnungen ebenfalls einfließen. Wie eigentlich üblich und erforderlich, wurden die Anwohner aber nicht vorab über die anfallenden Straßenbaubeiträge informiert.

Ein Dutzend Anwohner machten ihrem Ärger daher im Bau- und Planungsausschuss am Mittwoch Luft. Sie waren besonders von der Verwaltung enttäuscht. „Wir haben nichts erfahren und können auch nur Fragen stellen, wenn wir wissen, was geplant ist“, kritisierte eine Anwohnerin. „So geht man nicht mit Bürgern um.

Luise Theile (Grüne) konnte den Frust der Anwohner verstehen. Sie sprach von einer „besonderen Situation“, weil die Anlieger eben nicht über die Kostenbeteiligung informiert wurden und fragte, ob es in so einem Fall nicht eine Ausnahme gebe, schließlich würden die Wege auch von Schülern genutzt werden.

Förderung fraglich

Der Anliegerbeitragssatz sei bei so einer Hauptverkehrsstraße bereits ein anderer, als bei einer reinen Anliegerstraße, erklärte der Technische Beigeordnete der Stadt, Dieter Paus. „Es ist ja nicht so, dass wir die Beiträge gerne erheben“, betonte er. „Aber wir müssen nach dem Gesetz der Landesregierung so handeln, sonst machen wir uns strafbar.“

Er bat um das Verständnis der Anwohner und versicherte, dass diese nun möglichst schnell weitere Informationen bekommen würden. Ob eine 50-prozentige Förderung durch das Land möglich ist und die Anlieger so finanziell entlastet werden, das steht aktuell noch nicht fest.