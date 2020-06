Auch Xantens Bimmelbahn darf jetzt wieder fahren

Nach der längeren Corona-Pause ist es jetzt endlich so weit: Der Nibelungen-Express fährt wieder. Seit vergangenen Samstag sind Stadtrundfahrten mit der Bimmelbahn möglich. Das teilte Betreiber Ralf Graumann mit. Wegen der Corona-Pandemie gibt es aber Sicherheitsvorkehrungen: Die Fahrgäste müssen in der Bahn einen Mund- und Nasenschutz tragen, auch während der Fahrt, und beim Einsteigen ist der allgemein übliche Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Türgriffe werden nach jeder Fahrt gereinigt.

Eigentlich hatte die Saison am 1. April beginnen sollen. Aber wegen der Corona-Pandemie hatte der Nibelungen-Express wochenlang nicht fahren dürfen. Es wurde Graumann auch dann noch vom NRW-Landesverkehrsministerium untersagt, als Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen unter Auflagen wieder möglich waren.

Gruppenfahrten sind möglich

Auch in anderen Bundesländern durften Bimmelbahnen schon früher starten, in Nordrhein-Westfalen aber erst jetzt: Am Samstag wurden die Corona-Regeln weiter gelockert, nun darf Graumann wieder durch die Stadt tuckern.

Zurzeit fährt der Nibelungen-Express aber nur an Wochenenden und Feiertagen, wie Graumann weiter berichtet. Die Bimmelbahn startet um 11 Uhr an der Tourist Information (TIX), um 11.20 Uhr am Hafen Xanten und um 11.25 Uhr am Archäologischen Park (APX). Ab dann fährt sie stündlich.

Die letzten Fahrten beginnen um 17 Uhr an der TIX, um 17.20 Uhr am Hafen und um 17.25 Uhr am APX. Zudem sind täglich Gruppenfahrten möglich.