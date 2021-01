Bedürftige Kinder leiden besonders

Alpen. Mehr Gespräche und Finanzhilfe fürs Homeschooling: Corona verändert die Arbeit des Kinderschutzbundes. Chancenungleichheit verschärft

Ein Familienmitglied gerät in Kurzarbeit. Fürs Homeschooling der Kinder muss aber noch ein Drucker angeschafft werden. Das Geld wird knapp, die Luft in den eigenen vier Wänden immer dünner, weil Eltern und Kinder während des Lockdowns fast rund um die Uhr zuhause sind. Ein Szenario, das für den Kinderschutzbund Alpen in den letzten Wochen und Monaten nicht unbekannt war.

Die Corona-Pandemie belastet in manchen Fällen nicht nur die Haushaltskasse, sondern eben auch das Zusammenleben innerhalb der Familien. „Wir führen viele Gespräche mit betroffenen Familien und geben Tipps, wie man Konflikte und Stress vermeidet, wenn man den ganzen Tag aufeinanderhängt“, erklärt die Vorsitzende der Alpener Ortsgruppe, Karin van Bonn. Eine Aufgabe, die der Kinderschutzbund in dieser Form vor der Krise noch nicht auf der Agenda hatte. Die Arbeit der Ortsgruppe hat sich im letzten Jahr massiv verändert – und vor allem einschränkt.

„Wir konnten unser reguläres Programm nicht durchführen. Das ist eine Dilemma-Situation – besonders für die bedürftigen Kinder“, sagt van Bonn.

Um dennoch für die Familien und besonders für die Kinder da zu sein, packten die Mitglieder des Kinderschutzbundes unter anderem Ferienbeutel mit Bastelmaterial, Ideen zum Kochen oder einem Puzzle. 258 Beutel wurden allein in Alpen verteilt. Die Aktion soll in den kommenden Osterferien wiederholt werden.

An anderer Stelle war und ist die Arbeit des Kinderschutzbundes in diesen Zeiten umso wichtiger geworden: Immer dann, wenn es um finanzielle Hilfe geht. Während des ersten Lockdowns im vergangenen März, habe es vermehrt Anfragen für Schulmaterialien, Drucker oder Druckerpatronen gegeben, erinnert sich van Bonn.

Der Kinderschutzbund bezuschusste diese Anschaffungen. „Wir haben die Möglichkeit, finanzielle Hilfe zu leisten“, betont die Vorsitzende. Die Nachfrage sei beim zweiten Lockdown im Winter etwas abgeebbt „Auch, weil die Schulen besser nachgerüstet haben.“ Die Anfragen nach Geldern für Kleidung oder Lebensmittel hätten sich hingegen nicht auffällig vermehrt.

Konkrete Zahlen, ob und wenn ja, wie stark die Armut während der Corona-Krise zugenommen hat, hat van Bonn nicht. Sie weiß aber: „Verdeckte Armut gibt es auch in Alpen. Gerade durch Corona sind viele Familien unverschuldet in Not geraten, machen sich selbst dafür verantwortlich und schämen sich Hilfe anzunehmen.“

Auch Lehrern oder Erziehern fällt es in der Regel auf, wenn in einer Familie Probleme auftreten. Sie wenden sich dann an den Kinderschutzbund, damit dieser den betroffenen Familien vielleicht helfen kann. „Jetzt, wo Schulen und Kitas größtenteils geschlossen sind, fehlt dieser Blick von außen auf die Kinder. Schulen und Kindergärten fangen sonst viel auf, sie sind ein Anker“, sagt van Bonn. Was sich jetzt im Dunkelfeld abspiele, könne der Kinderschutzbund nur vermuten.

Karin van Bonn denkt daher jetzt schon an die Zeit nach der Krise. „Wir wissen nicht, wie es den Kindern danach geht oder wie groß der schulische Druck ist, wenn es um die Versetzung und bestehende Lerndefizite geht. Das Problem der Chancenungleichheit könnte größer werden“, erklärt sie.

Die Hilfe ist kostenlos

Darauf will der Alpener Kinderschutzbund vorbereitet sein. Einige Mitglieder absolvierten deshalb eine Fortbildung für psychologische Ersthilfe. Und die Vorsitzende äußert einen deutlichen Appell: „Familien sollten nicht warten, bis die Situation eskaliert. Unsere Hilfe ist kostenlos und wenn gewünscht, auch anonym. Manchmal reicht ja auch nur ein Telefonat, um einfach mal Dampf abzulassen.“

Karin van Bonn ist telefonisch unter 02802/6783 oder per Mail an: info@dksb-alpen.de erreichbar. Der Kinderschutzbund ist zudem auf Facebook zu finden.