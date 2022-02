In Xanten ist eine Bombe entschärft worden. (Symbolfoto)

Entschärfung Altenheim evakuiert - Bombe in Xanten erfolgreich entschärft

Xanten. In Xanten ist im Bereich des Fürstenberges am Dienstag eine Bombe gefunden und entschärft worden. Ein Altenheim musste dafür evakuiert werden.

Die am Dienstagmorgen gefundene Bombe im Bereich des Fürstenbergs in Xanten ist gegen 15.50 Uhr erfolgreich entschärft worden. Das teilte Noah Decker, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt, mit. Von der Evakuierung seien etwa 30 Haushalte sowie das Altenheim St. Elisabet-Haus betroffen gewesen. Menschen aus 300 bis 400 Haushalte hatten sich im Radius von 250 bis 500 Metern während der Entschärfung in geschlossenen Räumen aufhalten oder sich außerhalb des betroffenen Bereichs aufhalten müssen.

„Alle Sicherheitsmaßnahmen sind aufgehoben. Die betroffenen Anwohner können wieder die Gebäude betreten,“, heißt es auch in einer Mitteilung gegen 16 Uhr. Die Bombe (250 Kilogramm) war gegen 9.45 Uhr am Dienstag gefunden worden.

