Klimaschutz Carsharing und Co: Rheinberg will den Klimaschutz forcieren

Rheinberg. Der Ausbau weiterer Photovoltaikanlagen und ein Carsharing-System in den Ortsteilen soll 2021 in Rheinberg auf den Weg gebracht werden

Klimaschutz und Nachhaltigkeit erhalten bei den Rheinbergern einen immer größeren Stellenwert: 31 Dr. Haus-Beratungen haben in Rheinberg vor Ort bei Hausbesitzern stattgefunden, die Verbraucherzentrale beriet 51 Mal in Sachen Energieeffizienz und die Verwaltung führte im letzten Jahr weitere 25 Beratungen mit dem Schwerpunkt Photovoltaikanlagen durch: So wurde im Herbst des vergangenen Jahres beispielsweise die insgesamt 700. Photovoltaikanlage im Stadtgebiet installiert. Und daran will die Stadt auch 2021 anknüpfen: Es gibt eine Vielzahl an Projekten, die in diesem Jahr fortgeführt oder angestoßen werden. „Die großen Themen werden alternative Energien und Mobilität sein“, erklärt Jens Harnack, Klimaschutzmanager der Stadt Rheinberg.

So wird die Kampagne Solarmetropole Ruhr auch 2021 fortgesetzt. Durch Gelder des Regionalverbandes Ruhr können Photovoltaikanlagen weiterhin gefördert werden. „Es werden bis zu zehn Anlagen bezuschusst, die Mieter auf ihrem Balkon installieren können“, sagt der Klimaschutzmanager. Außerdem wird es ein Förderprogramm für Gewerbetreibende geben. Solarspaziergänge sollen coronakonform ebenfalls angeboten werden. Weitere Veranstaltungen, wie ein Solarstammtisch oder ein Stammtisch zur E-Mobilität, sind weitestgehend digital geplant. Apropos Mobilität: Mit den „Wir4“-Kommunen Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn will Rheinberg ein On-Demand-Bussystem ins Leben rufen. Für das dreijährige Förderprojekt wird momentan die Vergabe der Projektberatung an ein mit dieser Thematik vertrautes Büro vorbereitet. Der Beginn des aktiven Projektzeitraums wird für Ende 2021 erwartet, über den jährlichen kommunalen Eigenanteil in Höhe von 138.000 Euro soll in den Haushaltsplanberatungen der Stadt Rheinberg entschieden werden.

Ein Auto mit den Nachbarn teilen

Schon früher soll die Idee der Nachbarschaftsautos umgesetzt werden – eine Art Carsharing innerhalb der Ortsteile. „Wer zum Beispiel in Orsoy wohnt und ein Auto braucht, um nach Eversael zu fahren, der wird sich vorher nicht erst auf den Weg in die Innenstadt machen, um das Carsharing-Angebot am Bahnhof zu nutzen“, so Harnack.

Daher könnten mehrere Nachbarn oder Familien ein gemeinsames Fahrzeug nutzen: Selbstorganisiertes Carsharing mit einem festen Kundenstamm sozusagen. „Wir als Verwaltung würden bei der Organisation helfen“, so Harnack. Mit den Nachbarschaftsautos soll die Vielzahl an Zweitwagen reduziert werden. Das Carsharing-Angebot in der Innenstadt bleibt aber weiterhin bestehen. Zudem sollen vier weitere Elektro-Lastenräder für die Verwaltung, aber auch für einen Ortsteil angeschafft werden.

Ob die Nachhaltigkeitswochen mit einem Markt der Möglichkeiten, die eigentlich für Mai letzten Jahres geplant waren, wegen Corona aber verschoben wurden, nun wie gedacht im April stattfinden können, ist noch ungewiss.

Ebenfalls auf der Agenda für 2021: Die Gründung einer Wärmegesellschaft und die Freigabe der Klimaschutz-Förderprogramme. „Wir arbeiten nicht nur für heute, sondern auch für morgen und übermorgen“, betont Harnack. „Einige Projekte brauchen dabei auch ihre Zeit, um erfolgreich zu werden.“ Als Beispiel nennt er das Stadtradeln. Nahm 2009 Rheinberg kreisweit noch allein an dem bundesweiten Wettbewerb teil, waren 2020 erstmals alle Kommunen des Kreises Wesel gleichzeitig am Start – und erzielten in der Gesamtwertung zusammen deutschlandweit den fünften Platz. „Unser Ziel als Klimaschutzmanager ist es, etwas zu bewegen und etwas für den Klimaschutz zu tun aber nur gemeinsam mit den Menschen bewirken wir auch wirklich etwas“, so Jens Harnack.