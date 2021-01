Chip-Pflicht bei Katzen oft vernachlässigt

alpen Die Tierpension Alpen warnt vor Nachbarn, die Katzen verschleppen. Bei der Identifikation helfen Mikrochips.

Die Hoffnung aufgegeben, Ella eines Tages wiederzusehen, haben Birgit Weidemann und ihre Tochter Jessica nie. Wie berichtet, war die Katze der Familie aus Hamminkeln-Dingden fast ein Jahr verschwunden. Aufgetaucht ist sie im 35 Kilometer entfernten Sonsbeck. Und dank Gudrun Groß sind Mensch und Tier nun wieder vereint. Die Leiterin der Tierpension Alpen nimmt nicht nur Hunde in Obhut, wenn deren Herrchen in den Urlaub fahren, ins Krankenhaus müssen oder beruflich unterwegs sind. Sie und ihr Team kümmern sich auch um alle Fundkatzen, die in Alpen, Sonsbeck, Weeze, Xanten und Kevelaer auftauchen und die – wie in Ellas Fall – oftmals schmerzlich von ihren Familien vermisst werden. Eine Entwicklung bereitet Groß dabei Sorgen: Seit gut einem Jahr werden Katzen gehäuft an Orten gefunden, die viel zu weit von deren Zuhause liegen, als dass sich die Tiere dorthin selbstständig verirrt haben könnten. Die Pensionsleiterin vermutet, dass auch Ella verschleppt worden ist.

„Es ist völlig unrealistisch, dass Ella den ganzen Weg von Dingden nach Sonsbeck gelaufen ist“, erklärt Groß. Auch Familie Weidemann hat schon gerätselt, wie ihre Katze die Strecke zurücklegen konnte. Schließlich liegt zwischen den Kommunen eine etwa halbstündige Autofahrt, dazu noch der Rhein. Birgit Weidemanns These: Ella ist bei der Erneuerung der Einfahrt am Haus der Familie in einen Bauwagen geklettert und wurde versehentlich mitgenommen. „Das ist natürlich möglich“, sagt Groß. Für wahrscheinlicher hält es die Alpenerin allerdings, dass Ella Opfer eines Nachbarn geworden ist, der von den Hinterlassenschaften der Katze im Vorgarten genervt das Tier ins Auto gepackt und zig Kilometer entfernt wieder ausgesetzt hat. Denn: „Ähnliche Fälle kommen seit rund einem Jahr zunehmend vor“, erzählt Groß.

So habe vor kurzem auch eine Xantenerin ihren Kater vermisst. Sie bekam ihren Liebling glücklicherweise bereits nach sechs Tagen wieder. „Eine Frau aus Alpen hatte sich gemeldet und gesagt, dass seit vier Tagen eine fremde Katze vor ihrem Haus bettele“, so Groß. „Von Tür zur Tür sind das rund zwölf Kilometer, die das Tier innerhalb von zwei Tagen zurücklegen müsste.“ Laut Groß eine zu große Distanz für die Samtpfoten, zumal der Weg an einer Bundesstraße entlang führt. Der gewöhnliche Radius von Freigängerkatzen beträgt bis zu einen Kilometer. Kurios ist auch ein Fall aus Rheinberg: „Eine seit einem halben Jahr vermisste Katze konnte mit Hilfe eines Facebook-Aufrufs wiedergefunden werden“, erzählt Groß. Der Fundort war ebenfalls in Alpen. „Bei der Übergabe berichtete die Rheinberger Besitzerin dann, dass zeitgleich mit ihrer Katze fünf weitere in dem Straßenzug am Annaberg verschwunden seien.“

Umso dringender appelliert Groß deshalb an die Katzenhalter, ihre Tiere chippen und registrieren zu lassen, um sie im Falle des Verschwindens identifizieren zu können. Seit November 2019 ist dies per Katzenschutzverordnung des Landes NRW ohnehin Pflicht, seit Februar vergangenen Jahres wird die Vorschrift von den Ordnungsämtern auch strikt durchgesetzt. Sprich: Ist eine Freigängerkatze nicht gechippt und kastriert, erwartet den Besitzer ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro.

Und doch: „Die wenigsten Fundkatzen sind gechippt oder kastriert“, sagt Groß. „Viele Besitzer wissen gar nichts von der Vorschrift.“ So seien allein in Xanten in den vergangenen sechs Monaten zehn ausgebüxte Katzen gefunden worden, von denen neun nicht gechippt und acht nicht kastriert waren. In Alpen seinen im gleichen Zeitraum von 14 gefundenen Katzen elf weder kastriert noch gechippt gewesen. Unter Hundehaltern, so Groß, sei die Bereitschaft zum Chippen übrigens deutlich größer. Auch bei Hunden besteht die Pflicht dazu, allerdings – und das ärgert die Pensionsbesitzerin – erst ab einem Gewicht von 20 Kilogramm und/oder einer Schulterhöhe von 40 Zentimetern. Sie wünscht sich ein einheitliches und generelles Chip-Gebot.

Die Vorteile liegen für Groß auf der Hand: „Ist ein Tier gechippt und lässt sich anfassen, können wir mit Hilfe unserer Lesegeräte schon am Fundort die Identität bestimmen.“ Dann sei nur noch ein Anruf beim Haustierregister Tasso notwendig, um die Besitzer ermitteln zu können. „Vorausgesetzt, eine Registrierung mit den Kontaktdaten liegt dort vor“, ergänzt Groß. „Viele Leute denken, der Tierarzt macht das nach dem Chippen automatisch, das ist aber ein Trugschluss, man muss sich meist selbst darum kümmern.“ Wichtig sei es zudem, die Daten bei einem Umzug oder Änderung der Telefonnummer zu aktualisieren. Auch das werde laut Groß oft vergessen. „Aber die Tasso-Leute sind so unermüdlich, sie rufen notfalls auch alle ehemaligen Nachbarn des Halters an, um ihn ausfindig zu machen.“

Derartige Detektivarbeit kennt Groß selbst. Denn ohne eine Kennzeichnung wird es schwierig, die Besitzer der ausgebüxten Tiere zu ermitteln. Eine große Rolle spielen dabei die Sozialen Medien. Groß veröffentlicht die Fotos eines Fundtieres auf allen Facebook-Plattformen der jeweiligen Kommune, in der das Tier gefunden wurde, sowie der Nachbarkommunen.

Bis sich der Besitzer meldet, wird das Tier in der Pension an der Winnenthaler Straße 47 versorgt – und dabei vorschriftsmäßig entwurmt, entfloht, bei Bedarf kastriert und gechippt. Zudem lässt Groß jede Fundkatze auf drei tödlich verlaufende Viruskrankheiten untersuchen. Dazu Verpflegung und Büroarbeit. Das alles kostet. Findet sich der Besitzer, muss er die Rechnung zahlen. Oft bleibt die Tierpension aber auf den Kosten sitzen. So leben stets zwischen 15 und 35 Katzen auf dem Hof, die nicht abgeholt wurden. Nach zwei Wochen Wartezeit darf Groß eine Fundkatze weiter vermitteln. Und manchmal – wie in Ellas Fall – erschwert ein Gesetz die Arbeit. Wer eine herrenlose Katze füttert, dem fällt automatisch die Verantwortung für sie zu, mit allen Rechten und Pflichten. Ella wurde während ihres Verschwindens auf einem Bauernhof in Sonsbeck versorgt. „Deshalb galt sie nicht als Fundkatze, eine Rechnung blieb aus“, sagt Groß. Zwar hätte die Tierpension sich in dem Fall nicht um die Katze kümmern müssen. „Aber wir nehmen ja Anteil an den Tieren, es hat uns alle riesig gefreut, dass Ella zurück zu ihrer Familie konnte.“

Kennzeichnung mit Mikrochip – so geht’s

Chippen: Der etwa Reiskorn große Mikrochip wird vom Tierarzt mit einer Spritze in den Nackenbereich gesetzt. Die Kosten betragen zwischen 30 und 50 Euro. Der Chip enthält eine 15-stellige Nummer, bleibt ein Leben lang im Körper, stört das Tier aber nicht.

Registrieren: Nach dem Chippen ist die kostenlose Registrierung im Haustierregister, etwa bei Tasso, wichtig. Dort werden neben der 15-stelligen Identifikationsnummer die Daten des Tieres und des Tierhalters erfasst. Der Tierarzt händigt beim Chippen ein entsprechendes Formular dafür aus. Die Registrierung geht aber auch online unter:

tasso.net