Computer-Knatsch: Schlechte Noten für die SPD in Rheinberg

Rheinberg. Jasmin Brune, Leiterin der Grundschule am Bienenhaus in Millingen, ist „aus allen Wolken gefallen“, als sie über die Schelte der SPD an der Stadtverwaltung las. Die Sozialdemokraten Peter Tullius und Philipp Richter hatten der Verwaltung vorgeworfen, Computer, die für Grundschüler vorgesehen waren, fürs Homeoffice ihrer Mitarbeiter zweckentfremdet zu haben (wir berichteten). So seien Laptops unter anderem aus der Grundschule Millingen „abgezogen“ worden. Verwundert ist Brune insbesondere darüber, dass niemand von der SPD mit ihr gesprochen habe.

„Die SPD-Kritik hört sich so an, als wären die Schulrechner konfisziert worden. Es war abgesprochen, dass sich die Stadt die Geräte für einen bestimmten Zeitraum ausleiht“, sagte Anneke Vennefrohne-Steglich, Rektorin der Grundschule am Rheinbogen in Orsoy. Die über 30 Laptops ihrer Schule habe sie gerne ausgehändigt. Zumal diese aktuell für den Unterricht in der Schule auf Anordnung des Ministeriums nicht verwendet werden dürfen – aus Desinfektionsschutz-Gründen.

Laptops würden derzeit nicht benötigt

Die bis zu 70 Laptops stammen aus Grundschulen in Millingen und Orsoy sowie aus der Grundschule am Deich in Wallach. Deren Leiterin Michaela Joost sagte: „In so einer schwierigen Situation muss man zusammenhalten. Das ist nicht zu Lasten der Kinder gegangen.“ Die Laptops würden derzeit nicht benötigt.

Die SPD bekräftigt ihren Vorstoß, Kindern, deren Eltern sich keine Rechner leisten könnten, Laptops für den digitalen Heim-Unterricht leihweise zur Verfügung zu stellen. Brune dazu: „Bei mir hat sich keine Familie mit dem Hinweis gemeldet, dass sie digital benachteiligt sei.“ Zudem seien die Rechner so konfiguriert, dass sie nur im Schulgebäude funktionierten. Es sei wirtschaftlich nachvollziehbar, dass sich das Stadthaus Laptops ausleiht, statt neue zu kaufen. Nach Information der Redaktion hätte es rund 50.000 Euro gekostet, Mitarbeiter mit neuen Geräten fürs Homeoffice auszustatten.

Der Bürgermeister sieht sich bestätigt

Marcus Padtberg zeigte sich über die SPD „hochgradig verärgert“. Der Leiter des Amplonius-Gymnasiums machte seinen Groll in einer E-Mail an SPD-Chef Tullius deutlich: „Als Schulleiter wehre ich mich entschieden gegen Ihre fahrlässigen und zudem schlecht recherchierten Aussagen.“ Er fühle sich von der SPD persönlich attackiert: „Dass Sie auch nur in Betracht ziehen, dass ich als Schulleiter hinnehmen würde, dass die Schule hinsichtlich der medialen Ausstattung enteignet würde und ich Maßnahmen, die das Lernen der Kinder gefährden, akzeptiere, ist eine Unverfrorenheit.“

Bürgermeister Tatzel sieht sich durch die Schulleiter bestätigt. „Es war im Vorfeld alles abgesprochen, so dass niemandem was vorenthalten wird“, so Tatzel. Er wundere sich über den aggressiven Ton des SPD-Tandems Tullius und Richter. Das erinnere ihn schon sehr an Wahlkampf. Wie schlecht sie sich in der Sache auskennen würden und wie schlecht sie recherchiert hätten, sei ihnen von Schulleiterinnen und Schulleitern ins Stammbuch geschrieben worden. Da sich alle Beschäftigten der Verwaltung angegriffen fühlten und „die beiden Herren so grottenschlecht danebenliegen“, erwarte er eine Entschuldigung gegenüber seinen Leuten, so Tatzel. Er werde das Thema auf die Tagesordnung im nächsten Schulausschuss setzen.