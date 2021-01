Container-Schule als Ausweichquartier in Alpen

Alpen. Das Schul- und Sportzentrum in Alpen wird im laufenden Betrieb energetisch saniert. Damit das möglich ist, gibt's eine Container-Schule

Wer vom Sportplatz der Viktoria aus an der Sekundarschule vorbei Richtung Ortskern schaut, stößt seit kurzem auf einen nagelneuen, hellen Blickfang, ehe er im Hintergrund den markanten Zwiebelturm der evangelischen Kirche erspäht. Hier ist eine Schule neben der Schule aus dem Boden gestampft, besser aufs Fundament gestapelt worden. Eine weißer Klotz, zusammengesetzt aus 64 Containern, zwei Etagen hoch – das Ausweichquartier für die Sekundarschule. Die wird bekanntlich in den kommenden gut zwei Jahren von Grund auf saniert und energetisch auf den Stand der Technik gehievt. Ein höchst ehrgeiziger Schritt, Alpen dem angestrebten Ziel Klimaneutralität ein gutes Stück näher zu bringen.

Das zunächst nackte Provisorium, das der Kranwagen Anfang Dezember in Position gebracht hat, ist für schulische Zwecke ausgebaut worden und nun bezugsfertig. Es könnte unterrichtet werden. „Wenn denn Schüler da wären, die unterrichtet werden müssten“, sagt André Enge, Fachbereichsleiter Bauen, beim Besuch auf der Schulbaustelle. Zehn Klassen finden hier jeweils auf 72 Quadratmetern Platz. Dazu gibt es sechs kleinere Nebenräume für differenzierten Unterricht oder Besprechungen. Am überdachten Eingang findet sich zudem der Sanitär-Container – an den Symbolen auf den Türen unschwer zu erkennen.

Geld und Energie einsparen

Beim Betreten der Übergangsschule merkt man sofort, dass Strom fließt und die Elektroheizung bestens funktioniert. Alle Heizkörper sind eingestöpselt. Nicht unbedingt passend für eine energetische Sanierungsbaustelle. „Ökostrom“, sagt Klimamanager Luuk Maasselink und lächelt: „Man muss Energie und Geld investieren, um am Ende viel mehr Energie und Geld zu sparen.“

Auch die Internet-Anschlüsse liegen, und intelligente Whiteboards, die die Kreidezeit ablösen, hängen an der Wand. „Unsere IT-Abteilung wird nach der Abnahme das Wlan installieren, um digitalen Unterricht möglich zu machen.“ Es ist, wenn auch auf recht engem Raum, wie in der Schule nebenan an alles gedacht. Selbst die vielen Fenster, die anfangs noch arg geklemmt haben, lassen sich geschmeidig öffnen. Durchlüften wäre kein Problem. „Die Schüler wollen nachher gar nicht mehr zurück“, witzelt Enge. Aber in der Tat: Hier scheint’s an nichts zu fehlen. Selbst die Alarmanlage ist bereit, Feuerlöscher hängen, Fluchtwege sind ausgezeichnet.

Die Klassenräume sind noch nicht möbliert. Akustikplatten an der Decke sorgen aber bereits jetzt hörbar dafür, dass der Lärmpegel gedämpft bleibt. Selbst die Lautsprecher für den Pausengong und die Durchsagen der Schulleitung sind angebracht. Tische und Stühle kommen in Kürze. Sie stehen bereits nebenan im Altbau auf Lager. Eine Umzugsfirma hat den Trakt inzwischen leer geräumt, wo die Operation energetische Sanierung beginnt. In dem erst um das Jahr 2000 entstandenen und somit jüngsten Gebäudeteil sind sonst fünf Klassen, zwei Kunst- und drei naturwissenschaftliche Räume untergebracht.

Hier – im ersten von drei Bauabschnitten – beginnt noch in diesem Monat der Trockenbauer. Zunächst mit Abbrucharbeiten, ehe mit dem Einbau einer neuen Decke, einer klimafreundlichen LED-Beleuchtung, einer neuen Heizung – befeuert mit Holzpellets – und einer neuen Belüftung begonnen werden kann. Die Fenster, weil noch in energetisch vertretbar gutem Standard, bleiben drin. Nur das Oberlicht der Loggia wird ausgetauscht.

Ein halbes Jahr ist fürs erste Sanierungsdrittel vorgesehen. Bis dahin dürfte auch die Matschlandschaft, in der die Nebenschule noch eingebettet ist, trocken gelegt sein. Ansonsten wird die strahlend weiße Fassade schnell Gebrauchsspuren zeigen. Denn aseptischer Unterricht auf Distanz, so viel scheint sicher, ist nur auf Zeit. Die Container-Klassen sind gerüstet für Präsenz.

Ein stattliches Millionen-Paket

Bauzeit: Die Förderung des ca. 15 Millionen Euro schweren Sanierungspaketes ist verbunden mit der Vorgabe, die Sanierung Ende 2022 abgewickelt zu haben.

Förderung: Das Land fördert die Investition in Klimaschutz mit 80 Prozent und übernimmt knapp 13 Millionen Euro der Kosten. Dazu zählt auch die Miete für die Ausweichcontainer, die rund 800.000 Euro ausmacht.

Eigenanteil: Zu den zwei Millionen Euro Eigenanteil muss Alpen noch mal genau so viel stemmen, um Dinge zu finanzieren, die sich nicht in der Energiebilanz niederschlagen und nicht gefördert werden wie eine neue Optik fürs Pädagogische Zentrum oder die Modernisierung der Sanitäranlage in der Turnhalle.