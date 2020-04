Corona: Die Feuerwehr in Alpen zeigt sich gewappnet

Alpen. Zimmerbrand, Verkehrsunfall oder Unterstützung des Rettungsdienstes: Dies sind nur drei Einsatzstichworte, bei denen die Alpener Feuerwehr ausrücken würde. Folgendes Szenario möchte sich dabei aber niemand ausmalen: Die Feuerwehr wird gerufen, doch Wehrleute fehlen, weil sie unter Quarantäne stehen oder vielleicht sogar selbst mit dem Coronavirus infiziert sind. Keine Sorge, heißt es, soweit kommt es bei der Freiwilligen Feuerwehr Alpen nicht, denn sie hat seit Beginn der Corona-Krise Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen ergriffen, um immer ausreichend Personal zur Verfügung zu haben.

„Wir arbeiten auch eng mit den Löschgruppen aus Xanten und Sonsbeck zusammen. Engpässe gibt es da nicht“, betonte der Alpener Wehrführer Michael Hartjes. Übungen und Versammlungen finden derzeit nicht mehr statt. Der Lehrgang zur Grundausbildung bei der Feuerwehr, der gemeinsam mit den benachbarten Löschgruppen aus Xanten und Sonsbeck einmal im Jahr durchgeführt wird, wurde ausgesetzt.

Hygiene wird groß geschrieben

„Es wäre verheerend, wenn dort einer positiv auf Corona getestet werden würde, müssten im schlimmsten Fall alle drei Löscheinheiten in Quarantäne“, so Hartjes über die Entscheidung, den Lehrgang vorerst abzubrechen. Er klopft symbolisch auf Holz, denn bisher habe es glücklicherweise keinen Corona-Fall in den eigenen Reihen gegeben. Die Gerätehäuser dürfen zudem außerhalb der Einsätze nicht mehr betreten werden. Die Wachen und Ausrüstungen würden nun verstärkt gereinigt und desinfiziert werden.

„Hygiene wird bei uns sehr großgeschrieben“, so der Feuerwehrchef. Natürlich rückt die Feuerwehr auch weiterhin aus, wenn sie alarmiert wird. Die Abläufe sind in Corona-Zeiten allerdings etwas anders organisiert. Sobald die ersten Feuerwehrleute an der Wache angekommen und ausgerüstet sind, fahren sie zur Einsatzstelle.

Unnötige Kontakte vermeiden

Normalerweise würde das zweite Fahrzeug automatisch nachkommen, wenn die Besatzung vollständig ist. Nun bereiten sich die Kräfte des zweiten Fahrzeuges zwar am Gerätehaus vor, rücken aber nur aus, wenn der Einsatzleiter sie explizit nachfordert. So wolle man unnötige Kontakte vermeiden.

„Beim Warten am Gerätehaus sind die Kameraden aufgefordert, den Mindestabstand einzuhalten“, sagte Hartjes. Wenn die Alpener Feuerwehr den Rettungsdienst beispielsweise beim Tragen eines Patienten hilft, dann stattet dieser die Feuerwehrleute mit entsprechender Schutzausrüstung aus. „Wir alle versuchen den Schutz zu geben, den man geben kann, aber ein gewisses Risiko besteht bei unserem Job immer“, erklärte Hartjes.

Gut durch turbulente Zeiten kommen

„Wenn wir zu einem Verkehrsunfall oder einem brennenden Haus gerufen werden, helfen wir den Menschen. Dabei wissen wir nicht, ob sie Corona oder eine andere ansteckende Krankheit haben.“ Der Feuerwehrchef versicherte mit Blick auf die aktuellen Mitgliederzahlen, dass der Grundschutz für die Gemeinde auf jeden Fall gesichert sei.

Die drei Einheiten Alpen, Veen und Menzelen haben zurzeit insgesamt 108 aktive Einsatzkräfte. Damit, so Michael Hartjes, werde man gut durch diese turbulente Zeit kommen, in der er aber auch eine durchaus gute, wenn vielleicht auch temporäre Veränderung feststellt: „Die Welt dreht sich aktuell etwas langsamer. Das merken wir auch, weil wir weniger Einsätze haben. Das ist etwas Positives in der Krise.“