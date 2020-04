Coronavirus: Seniorenheime in Sonsbeck und Hünxe betroffen

Sonsbeck. In Sonsbeck wurden zwei Bewohner und eine Pflegekraft einer Einrichtung positiv auf Corona getestet. Einer kam umgehend ins Krankenhaus.

Im Kreis Wesel sind in zwei Senioreneinrichtungen Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Sonsbeck wurden zwei Bewohner und eine Pflegekraft einer Einrichtung positiv getestet. Einer der beiden infizierten Bewohner wurde aufgrund des Gesundheitszustands in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die andere infizierte Person ist stabil und bleibt zunächst unter strengen Quarantänemaßnahmen in der Einrichtung, eine ärztliche Betreuung ist sichergestellt. Alle Bewohner der Einrichtung werden für 14 Tage auf ihren Zimmern isoliert. Die Pflege wird unter strengsten Hygienemaßnahmen fortgesetzt. Außerdem sind zwei Bewohner einer Senioreneinrichtung in Hünxe positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch ihr Zustand ist stabil, sie werden heute aus dem Krankenhaus entlassen.

In ihrer Einrichtung werden sie unter Einhaltung strengster Hygienemaßnahmen isoliert und weiter betreut. Der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel arbeitet unter Hochdruck an den Ermittlungen zum Infektionsgeschehen. Der Krisenstab steht mit den Einrichtungen in engem Austausch und stellt im Rahmen seiner Möglichkeiten kurzfristig benötigtes Schutzmaterial zur Verfügung. Insgesamt gibt es im Kreis Wesel derzeit (Stand 09.04.2020, 12 Uhr) 333 labordiagnostisch bestätige Fälle mit dem Coronavirus. Vier Menschen sind verstorben, 188 gelten als genesen.