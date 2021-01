Das Trauma der Kinderverschickung

Sonsbeck / Xanten Maria Ehren wurde in den 1950er Jahren zweimal zur Kur geschickt. Für die heute 76-Jährige war es eine schlimme Zeit.

Maria Ehren hasst grünen Salat und Rote Beete. Allein der Gedanke daran weckt in ihr die Erinnerung an eine Zeit, die sie nicht vergessen kann. Eine Zeit, die mehr als 60 Jahre zurück liegt und die für sie mit schrecklichen Erinnerungen verbunden ist.

Aber von Anfang an. Maria Ehren, am 8. Juli 1944 geboren, ist mit ihrer zehn Jahre älteren Schwester Gerda Joosten in Sonsbeck aufgewachsen. „Ich war ein kleines Püppchen, war sehr dünn. Und ich war oft krank, habe immer gehustet“, erzählt sie. Die Mutter fuhr mit ihr zu einem Arzt in Xanten. Röntgenaufnahmen zeigten einen Schatten auf der Lunge. „Das Kind muss ins Erholungsheim“, habe jemand vom Kreisgesundheitsamt entschieden. „Das Kind“ war damals neun Jahre alt.

„Das erste Mal kam ich in ein Kinderheim in Wyk auf Föhr“, erzählt Maria Ehren. 1954 sei das gewesen, da sei sie mit dem Bus aus Sonsbeck abgeholt worden. „Da saßen schon mehrere Kinder drin.“ Die Barackenbauten, vor denen der Bus hielt, hat sie noch genau vor Augen. Genau wie den großen Speisesaal. „Da gab es vom ersten Tag an grünen Salat mit Roter Beete. Ich mochte den noch nie“, erzählt sie. „Eine Nonne mit Spitzhaube hat mich gezwungen, den Salat zu essen. Ich musste mich sofort übergeben, kam eine Woche auf eine Krankenstation. Da lag ich dann, ganz alleine.“

Sechs Wochen lang Heimweh

Heimweh habe sie gehabt, furchtbares Heimweh, erinnert sich die heute 76-jährige. Und auch daran, dass die Kinder jeden Tag ein bis zwei Stunden auf einer Liege draußen liegen und die salzhaltige Luft einatmen mussten. Und dass die Kinder viel laufen mussten, jeden Tag lange Wanderungen auf der Nordsee-Insel. Sie sei froh gewesen, als die sechs Wochen vorbei waren und sie wieder zu Hause gewesen sei. Aber sie habe den Eltern nichts von den Dingen erzählt, die sie in dem Heim in Wyk auf Föhr erlebt hat.

Zwei Jahre später war der Schatten auf der Lunge immer noch da. Maria Ehren litt oft an einer Bronchitis. Und wieder sollte sie zur „Erholung“ geschickt werden, diesmal in einem Kinderheim in Bad Sooden-Allendorf in Hessen. „Da gab es zwei Baracken. Und einen riesengroßen Schlafsaal. Der war voller Betten und ganz dunkel. Als ich den gesehen habe, wusste ich: Hier bleibst du nicht“, erinnert sie sich.

„Es gab keinen Kleiderschrank, wir mussten unseren Koffer unters Bett schieben.“ Sie habe noch schnell ihr Taschengeld aus dem Koffer geholt, habe dann gebeten, vor dem Abendessen noch zur Toilette gehen zu dürfen. „Ich bin auf den Toilettendeckel gestiegen, habe mich durch das sehr schmale Fenster gezwängt und bin runtergesprungen.“ Sie sei zur Straße gelaufen, in einen Bus gestiegen, „wo Bahnhof drauf stand“. Dort habe sie sich auf eine Bank gesetzt, auf irgendeinen Zug gewartet. Elf Jahre alt war sie da, spätes Frühjahr müsse es gewesen sein.

„Ich habe furchtbar geweint, fühlte mich total verloren“, erzählt Maria Ehren. Eine wildfremde Frau habe sie am Bahnhof angesprochen, gefragt, was ist denn los sei. Sie habe sie mit zu sich nach Hause genommen, ihr auf dem Sofa im Wohnzimmer ein Bett zurecht gemacht, im Kinderheim angerufen und Bescheid gegeben, dass das Kind bei ihr sei. Am nächsten Morgen sei der Hausmeister des Heimes gekommen, habe sie abgeholt.

Eltern holen Kind mit der Isetta ab

Die Heimleitung hatte zwischenzeitlich die Eltern informiert, sie mögen ihre Tochter abholen. „Die im Heim wollten mich nicht mehr, die hatten Angst, ich würde wieder ausreißen.“ Ein oder zwei Tage sei sie noch in dem Heim gewesen, „genau weiß ich es nicht mehr“, erzählt die Xantenerin. Was sie dagegen noch ganz genau weiß, ist die Marke des Autos, mit dem ihre Schwester und deren damaliger Freund sie abgeholt haben: „Eine Isetta.“

Viele, viele Jahre später ist Maria Ehren mit ihrem vor zehn Jahren verstorbenen Mann Hans einmal an den Ort gefahren, wo die Baracken immer noch stehen. Die seien nur zum Teil abgerissen und anders angestrichen worden. „Ich habe nicht viel erkannt. Vielleicht wollte ich es auch nicht.“ Sie habe die Zeit ausgeblendet, Jahrzehnte nicht mehr daran gedacht. Die wildfremde Dame, die sie als Elfjährige auf dem Bahnhof angesprochen und mit nach Hause genommen hat, die hätte sie aber gerne wieder gesehen, um sich bei ihr zu bedanken. „Eine sehr hübsche Frau, so um die 40, glaube ich.“ Aber Maria Ehren hatte weder einen Namen noch eine Adresse.

Verschickungskinder fordern Aufarbeitung

Zwischen den 1950er und den 1990er Jahren wurden viele Klein- und Schulkinder wegen gesundheitlicher Probleme in Erholungskuren geschickt. Ihr Anzahl wird von der Journalistin Anja Röhl auf acht bis zwölf Millionen geschätzt. Sie ist Initiatorin der Bewegung Verschickungskinder und hat Berichte von Menschen gesammelt, die als Kinder in Verschickungsheimen waren. Bei sehr vielen habe die Zeit Traumata hinterlassen, berichtet Röhl auf der Internetseite ihres Vereins zur Aufarbeitung und Erforschung von Kinderverschickung. Die Kinder hätten Misshandlungen erlebt, unter anderem „Esszwang, Toilettenverbot, körperliche Strafen, Demütigungen und Erniedrigungen“.

Röhl nennt Verschickungsheime das „vergessene Trauma“. Auf ihre und die Initiative weiterer Betroffener trafen sich 2019 mehr als 70 Menschen, die als Kinder zwischen 1948 und 1981 auf Kinderkuren verschickt wurden, wie Röhl berichtet. In einer gemeinsamen Erklärung forderten sie die Bundesregierung, die Landesregierungen und die Träger der Kinderkurheime auf, „sich zu ihrer Verantwortung für das Elend der Verschickungskinder zu bekennen“ und die Aufarbeitung zu ermöglichen, indem sie finanzielle Mittel bereitstellen.

Mehr Infos unter: https://verschickungsheime.org.