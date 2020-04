Der Archäologische Park Xanten fürs heimische Sofa

„Wenn die Besucher nicht zu uns kommen können, dann kommen wir eben zu ihnen aufs heimische Sofa“, sagt Sebastian Held, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Archäologischen Parks Xanten (APX), schmunzelnd. Um zum Beispiel etwas über römische Amphoren, Weihesteine oder das Marschgepäck der Legionäre zu erfahren, muss man nämlich gar nicht ins Römermuseum des APX.

Das ist in Zeiten der Corona-Krise bekanntlich auch nicht möglich – das Museum hat wie andere Kultureinrichtungen geschlossen. Seit kurzem stellen Archäologen, Museumspädagogen und andere Fachleute daher in kurzen Videos auf dem YouTube-Kanal des Freilichtmuseums ausgewählte Exponate vor. „APX fürs Sofa“ heißt die neue Kurzfilmreihe. Die Idee verfolgte das Team des Museums schon länger. „Im normalen Tagesbetrieb hatten wir die Zeit für solche Videoproduktionen einfach noch nicht gefunden“, erklärt Held. „Jetzt ist genau die richtige Gelegenheit, weil wir auch viele Menschen zuhause erreichen können.“

Fünfminütige Clips sollen Lust auf mehr machen

In einem der knapp fünfminütigen Clips nimmt Marianne Hilke den Besucher mit auf einen virtuellen Rundgang. Dieses Mal Thema: Amphoren. „Das Wort Amphore kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich ‘tragen auf beiden Seiten‘ oder ein ‘Gefäß mit Henkeln auf beiden Seiten‘“, so die Museumspädagogin. Noch heute lasse sich an der Form der Keramikkaraffe erkennen, was in ihr einmal aufbewahrt wurde. Während in großen, runden Amphoren Olivenöl gelagert wurde, waren Weinamphoren schmaler und länger. Dabei zeigt sie auch Scherben mit Buchstaben in die Kamera, die ebenfalls Aufschluss über den damaligen Inhalt geben.

In einem weiteren Video erläutert Museumspädagoge Stephan Quick die Geschichte des Weihesteins. Die Filme haben bewusst nur eine Länge von rund fünf Minuten. „Es soll keine Dokumentation sein. Wir wollen die wichtigsten und knackigsten Infos vermitteln und natürlich einen Anreiz schaffen, unser Museum zu besuchen, wenn es denn wieder geöffnet ist“, sagt Held.

Ein professionelles Kamerateam produziert die Videos aber nicht. Die Mitarbeiter des Museums greifen selbst zum Handy und drehen die Clips. Volontärin Dr. Carla Backhaus schneidet diese dann zusammen. Und man merkt: Je öfter das Team dreht, desto professioneller werden auch die Kurzfilme. Luftaufnahmen des APX oder historische Bilder werden unter anderem eingeblendet.

Blick hinter die Kulissen des Xantener Parks

Aber nicht nur die Exponate des Museums sollen in der Reihe „APX fürs Sofa“ vorgestellt werden. Es soll auch ein Blick hinter die Kulissen des Parks geben und Mitarbeiter, die sonst eher im Hintergrund aktiv sind, vorgestellt werden. „Jeder bewundert immer unseren grünen Rasen und die Baumalleen. Wir möchten daher auch unsere Gärtner einmal zeigen und sie zu Wort kommen lassen“, so Sebastian Held.

Bis zu drei Stunden dauert die Produktion eines Beitrages. Zwei Filme pro Woche sollen auf der YouTube-Seite des Museums veröffentlicht werden. Die Videos werden auch nach der Corona-Krise online bleiben.

Der Link zu den Videos findet sich auf der Website des Parks unter www.apx.lvr.de.