Die Krähen von Rheinberg-Wallach

Rheinberg/Xanten. 14 Krähennester befinden sich in einer Platane in Rheinberg. Heide Leci und ihre Nachbarn leiden unter dem Lärm der Vögel – und dem Krähenkot

Einen Wecker braucht sich Heide Leci morgens nicht zu stellen, um aufzuwachen. „Spätestens um Viertel vor fünf ist die Nacht vorbei“, sagt sie. Dann legen nämlich die Krähen in der Platane, die direkt im Garten des Mehrfamilienhauses steht, los. „Und dann schläft man auch nicht mehr ein“, so die Bewohnerin. 14 Nester haben die Krähen in kürzester Zeit in dem knapp 20 Meter hohen Baum gebaut – so viele wie noch nie.

„Im letzten Jahr hatten wir drei, davor zwei Nester. Das gehört dazu, das ist schließlich Natur“, betont die Rheinbergerin. Dass die Vögel in diesem Jahr wieder in dem Baum nisten, damit habe sie auch kein Problem, doch nun habe es ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Heide Leci wohnt seit 43 Jahren in dem Haus an der Straße Katte Kull in Wallach.. Sie war schon dabei, als die Platane gesetzt wurde. „Damals wusste ja keiner, was daraus einmal wird.“ Vor rund zehn Jahren wurde der Baum erstmals von einem Baumkletterer beschnitten. Die Genehmigung, den Baum jetzt erneut zu schneiden komme – wenn überhaupt – immer erst dann, wenn dieser nicht mehr geschnitten werden dürfe. Das ist aufgrund des Artenschutzes und der Brutzeit der Vögel erst wieder im Herbst möglich. Zwischen dem 1. März und dem 30. September dürfen Bäume laut Bundesnaturschutzgesetz nicht gefällt oder beschnitten werden.

„Ich habe schon bei der Stadt und beim Nabu angerufen und immer sagte man mir, man könne nichts gegen die Krähen machen“, sagt Leci verzweifelt. Es ist aber nicht nur die Lautstärke der Krähen, die enorm sei, viel schlimmer sei der viele Krähenkot. „Wenn ich den Rasen mähe, muss ich mich beeilen, damit ich keinen Vogelmist von oben auf den Kopf bekomme.“ Den Versuch, Wäsche draußen zu trocknen, hat sie schon aufgegeben. Wolldecken und Kleidungsstücke hat sie schon wegwerfen müssen, weil alles voller Kot war. Kaffee trinken geht auf der Terrasse auch nur, wenn die Markise ausgefahren ist. Sollte dann eine Krähe ihr Geschäft auf dem Sonnenschutz verrichten, muss Leci sofort zum Lappen greifen. „Sonst kriegt man den Fleck nicht mehr richtig raus.“

„Das ist großer Mist“

Der Krähenkot verteilt sich natürlich nicht nur im Garten von Heide Leci. Auch die Nachbarn sind davon geplagt. „Sie parken ihre Autos mittlerweile auf der Straße, weil es vor der Haustür zu nah an dem Baum ist.“ Sie selbst spritzt ihr Auto fast täglich mit dem Gartenschlauch ab. Der Gehweg unter der Platane sieht nicht besser aus: Neben den heruntergefallenen Ästen, befindet sich hier jede Menge Krähenkot. „Es hat überhand genommen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Krähen weitere Nester bauen“, sagt Manuel Hochberg, der mit seiner Familie direkt gegenüber des von den Krähen besiedelten Baumes wohnt. Er hofft wie Heide Leci, dass die Platane im Herbst zurückgeschnitten wird und sich die Krähen vielleicht ein anderes Örtchen suchen. Heide Leci bringt die derzeitige Gesamtsituation auf den Punkt: „Das ist großer Mist.“

Nicht nur der Gehweg ist inzwischen verdreckt. Auch Gartenmöbel, Grill, etc. müssen was aushalten. Foto: Jasmin Ohneszeit

Die Krähen beschäftigen auch die Menschen in Xanten. Der dortige Historiker und Antiquar Wilhelm Müllers hat in einem offenen Brief an Bürgermeister Thomas Görtz die durch Krähen verursachten und „sich ausdehnenden“ Kotflächen kritisiert. Er sieht darin eine Infektionsgefahr für Bürger und Besucher. Nach Ansicht von Müllers ginge die Gefahr von sogenannten Prionen aus. Das sind Proteine, die in tierischen Organismen in normalen, aber auch in entarteten und damit gesundheitsschädlichen Strukturen vorliegen können.

„Krähen sind Aasfresser. Sie übertragen krankheitserregende Prionen“, schreibt Müllers. „Die machen den Krähen nichts aus, können aber beim Menschen hirnzerstörende Wirkung entfalten.“ Tatsächlich können Aasfresser wissenschaftlichen Studien zufolge die Erreger über infizierte Tierleichen aufnehmen und mit ihrem Kot wieder ausscheiden. Müllers warnt daher, dass der auf dem Boden liegende Krähenkot gerade für Kinder eine große Gefährdung darstelle.

Er macht auf gleich mehrere „ausgedehnte Kotflächen“ aufmerksam: Auf der Klever Straße, am Nordwall, der Karthaus, am Ostwall im unteren Rathausbereich sowie an der Bahnhofstraße, dort speziell im Bereich der Bushaltestelle Sporthalle, am Europaplatz und im Kurpark.

Nester umsiedeln?

Müllers bringt die konsequente Umsiedlung der Nester an ihren ursprünglichen Standort ins Spiel. „Der war über Jahrzehnte der Fürstenbergbereich direkt gegenüber dem Alten Rhein“, so der Xantener.

Ebenso würden laut Müllers Rückschnitte der betroffenen oberen Baumäste helfen. Die Stadt hat darauf reagiert und versucht etwas gegen die Krähen in der Innenstadt zu unternehmen. Dafür will sie eine Idee aus Soest aufgreifen, wie Bürgermeister Thomas Görtz sagt. Dort sind Lautsprecher in die Bäume gehängt worden, um die Vögel mit Warnlauten zu vergraulen. Die Stadt werde sich dazu mit dem Kreis Wesel austauschen, denn die Entscheidung über solch eine Maßnahme, liege beim Kreis als Unterer Naturschutzbehörde.